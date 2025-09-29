Bachler holt GT3-Gesamtsieg in europäischer 24h-Serie

Klaus Bachler hat den GT3-Gesamtsieg in der europäischen 24-Stunden-Serie geholt. Der Steirer siegte auch in der ProAm-Wertung und krönt damit eine starke Saison. Bereits zuvor triumphierte er in der Asian Le Mans Series.

Klaus Bachler hat seinen zweiten Saisontitel gefeiert. Nach dem GT-Erfolg in der Asian Le Mans Series holte der Steirer nun auch den GT3-Gesamtsieg in der europäischen 24-Stunden-Serie. Zusätzlich triumphierte er in der ProAm-Wertung.

Titelverteidigung in Barcelona

Beim abschließenden 24-Stunden-Rennen in Barcelona sicherte sich Bachler mit seinen deutschen Teamkollegen vom Porsche-Team Proton Huber Competition durch einen vierten Platz den Gesamtsieg. Damit verteidigte der Steirer erfolgreich die Führung in der Meisterschaft.

Überraschungssieg für Bachler

"Wir waren zu Saisonstart sicher nicht im Favoritenkreis, haben uns aber im Laufe des Jahres stetig weiterentwickelt", erklärte der Langstrecken-Pilot. "Dass wir jetzt die Titel-Pokale entgegennehmen konnten, ist schon eine tolle Geschichte." Für Bachler beweist der Gewinn, "dass du über das ganze Jahr einen guten Job gemacht hast".