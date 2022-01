Handelsverband begrüßt Aus für 2G und Ende der Kontrollen

Handelsverbands-Geschäftsführer Rainer Will begrüßt die Öffnungsschriitte: "Besser spät als nie!"

Bis zuletzt tobte der Kampf um die 2G-Kontrollen im Handel – dementsprechend zufrieden äußert sich Rainer Will am Samstagvormittag über die von der Regierung präsentierten Lockerungen, die auch den Handle betreffen.

Wie die Bundesregierung heute beim Öffnungsgipfel verkündete, wird bereits am kommenden Samstag (05.02) die Sperrstunde in der Gastronomie von 22:00 auf 24:00 Uhr verlängert, am 12.02. folgt das 2G-Aus im Handel, ab 19.02 fällt dann auch das 2G-Regime in der Hotellerie & Gastronomie (dort gilt dann wieder 3G).

"Unseren Druck hat es gebraucht, und er hat gewirkt. Die wissenschaftliche Evidenz ist mittlerweile derart eindeutig, dass ein weiteres Aussperren von 25 Prozent der Bevölkerung aus dem Non-Food-Handel nicht mehr argumentierbar gewesen wäre. Für den Handelsverband und viele Händler ist es allerdings unverständlich, warum der Handel nicht bereits beim ersten Öffnungsschritt nächste Woche dabei ist. Aber wir freuen uns, dass wir ab 12. Februar nicht mehr Polizei spielen müssen und damit allen Menschen wieder Zuversicht geben können", so Handelssprecher Rainer Will.