Ferdinand Habsburg
Historisch:

Habsburg siegt in Japan! Erster Hypercar-Erfolg in Langstrecken-WM

28.09.25, 12:05 | Aktualisiert: 28.09.25, 13:17
Ferdinand Habsburg hat mit Teamkollegen das Sechsstundenrennen von Fuji in der Hypercar-Klasse gewonnen. Für den Österreicher ist es der erste Erfolg in der höchsten Kategorie der Langstrecken-WM. Richard Lietz wurde Fünfter in LMGT3.

Ferdinand Habsburg hat mit den Franzosen Charles Milesi und Paul-Loup Chatin im Alpine das Sechsstundenrennen von Fuji gewonnen. Für den Österreicher war es der erste Erfolg in der als höchste Kategorie geltenden Hypercar-Klasse der FIA-Langstrecken-WM. "Ich bin so stolz auf die besten Teamkollegen, die man haben kann, und die beste Mannschaft", sagte Habsburg, der als erster Pilot des Trios im Einsatz war.

Lietz auf Platz fünf

In der LMGT3-Klasse kam Richard Lietz mit dem Italiener Riccardo Pera und dem US-Amerikaner Ryan Hardwick im Porsche auf den fünften Platz. Das Rennen in Fuji ging über 202 Runden.

Saisonfinale in Bahrain

Das Saisonfinale der Langstrecken-WM findet von 6. bis 11. November in Sakhir in Bahrain statt. Für Habsburg bedeutet der Sieg in Japan einen wichtigen Meilenstein in seiner Karriere.

