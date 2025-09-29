Erste Pleite! Raimanns Colts verlieren bei Rams nach drei Siegen

Die Indianapolis Colts mit Bernhard Raimann haben die erste Niederlage eingefahren. Das Team unterlag bei den Los Angeles Rams 20:27. Trotzdem führen die Colts weiter ihre Division an.

Die Indianapolis Colts mit Österreichs Left Tackle Bernhard Raimann haben ihre erste Niederlage in der NFL-Saison kassiert. Im vierten Spiel unterlagen Raimann und seine Teamkollegen bei den Los Angeles Rams mit 20:27. Damit ist die bisher makellose Serie der Colts gerissen.

Trotz Pleite weiter an der Spitze

Zuvor hatten die Colts mit drei Siegen überzeugen können: gegen die Miami Dolphins (33:8), Denver Broncos (29:28) und bei den Tennessee Titans (41:20). Trotz der Niederlage gegen die Rams führen sie weiterhin die South Division der American Football Conference an.

Chiefs mit Mahomes siegreich

Anders lief es für die Kansas City Chiefs von Star-Quarterback Patrick Mahomes. Sie feierten mit einem 37:20 gegen die Baltimore Ravens ihren zweiten Sieg in Folge. Für die Ravens war die dritte Niederlage besonders bitter, da Quarterback Lamar Jackson verletzt ausfiel.