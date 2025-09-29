Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. US Sports
  4. NFL
Bernhard Raimann
© Getty

NFL

Erste Pleite! Raimanns Colts verlieren bei Rams nach drei Siegen

29.09.25, 09:35 | Aktualisiert: 29.09.25, 17:26
Teilen

Die Indianapolis Colts mit Bernhard Raimann haben die erste Niederlage eingefahren. Das Team unterlag bei den Los Angeles Rams 20:27. Trotzdem führen die Colts weiter ihre Division an.

Die Indianapolis Colts mit Österreichs Left Tackle Bernhard Raimann haben ihre erste Niederlage in der NFL-Saison kassiert. Im vierten Spiel unterlagen Raimann und seine Teamkollegen bei den Los Angeles Rams mit 20:27. Damit ist die bisher makellose Serie der Colts gerissen.

Trotz Pleite weiter an der Spitze

Zuvor hatten die Colts mit drei Siegen überzeugen können: gegen die Miami Dolphins (33:8), Denver Broncos (29:28) und bei den Tennessee Titans (41:20). Trotz der Niederlage gegen die Rams führen sie weiterhin die South Division der American Football Conference an.

Chiefs mit Mahomes siegreich

Anders lief es für die Kansas City Chiefs von Star-Quarterback Patrick Mahomes. Sie feierten mit einem 37:20 gegen die Baltimore Ravens ihren zweiten Sieg in Folge. Für die Ravens war die dritte Niederlage besonders bitter, da Quarterback Lamar Jackson verletzt ausfiel.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden