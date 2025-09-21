Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. US Sports
  4. NFL
raimann
© getty

American Football:

Colts mit perfektem NFL-Start – Bernhard Raimann glänzt beim 41:20 Sieg

21.09.25, 22:27 | Aktualisiert: 22.09.25, 10:00
Teilen

Die Indianapolis Colts mit Bernhard Raimann haben auch das dritte Saisonspiel in der NFL gewonnen. Beim 41:20 in Tennessee blieb der Wiener fehlerlos und schrieb Geschichte.

Die Colts setzten sich am Sonntag bei den Tennessee Titans klar mit 41:20 durch. Für Indianapolis war es der erste Auswärtssieg der Saison und zugleich der dritte Erfolg in Serie. Damit gelang dem Team erstmals seit 16 Jahren wieder ein perfekter Start mit drei Siegen in den ersten drei Spielen.

Österreicher glänzt ohne Fehler

Bernhard Raimann überzeugte dabei auf der Position des Left Tackle. Der 26-jährige Wiener blieb im ersten Spiel fernab von Indianapolis fehlerfrei und sicherte seinem Quarterback die Seite ab.

Historischer Punkteschnitt

Nach drei Spielen hält das Team aus Indianapolis nun bei 103 erzielten Punkten. So viele waren es zuletzt 1958 in den ersten drei Matches. Mit dem klaren Erfolg gegen den Division-Rivalen führen die Colts die AFC South weiterhin souverän an.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden