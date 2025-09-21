Colts mit perfektem NFL-Start – Bernhard Raimann glänzt beim 41:20 Sieg

Die Indianapolis Colts mit Bernhard Raimann haben auch das dritte Saisonspiel in der NFL gewonnen. Beim 41:20 in Tennessee blieb der Wiener fehlerlos und schrieb Geschichte.

Die Colts setzten sich am Sonntag bei den Tennessee Titans klar mit 41:20 durch. Für Indianapolis war es der erste Auswärtssieg der Saison und zugleich der dritte Erfolg in Serie. Damit gelang dem Team erstmals seit 16 Jahren wieder ein perfekter Start mit drei Siegen in den ersten drei Spielen.

Österreicher glänzt ohne Fehler

Bernhard Raimann überzeugte dabei auf der Position des Left Tackle. Der 26-jährige Wiener blieb im ersten Spiel fernab von Indianapolis fehlerfrei und sicherte seinem Quarterback die Seite ab.

Historischer Punkteschnitt

Nach drei Spielen hält das Team aus Indianapolis nun bei 103 erzielten Punkten. So viele waren es zuletzt 1958 in den ersten drei Matches. Mit dem klaren Erfolg gegen den Division-Rivalen führen die Colts die AFC South weiterhin souverän an.