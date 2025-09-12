Alles zu oe24VIP
Bernhard Raimann
Football:

"Ein super Gefühl": Raimann mit den Colts im Aufwind

12.09.25, 08:30 | Aktualisiert: 12.09.25, 10:31
Bernhard Raimann feierte mit den Indianapolis Colts einen 33:8-Auftaktsieg in der NFL. Der Wiener unterschrieb zuvor einen 100-Millionen-Dollar-Vertrag und genießt das Familienleben mit seiner neugeborenen Tochter.

Bernhard Raimann startete erfolgreich in seine vierte NFL-Saison mit den Indianapolis Colts. Der 27-jährige Wiener feierte den 33:8-Sieg gegen die Miami Dolphins nicht mit Teamkollegen, sondern zuhause mit seiner Tochter Charlotte Rose. "Ich bin direkt heim, habe den Babysitter abgelöst, Windeln gewechselt", erzählte der Offensive Tackle.

Millionenschwere Vertragsverlängerung

Im Trainingslager unterschrieb Raimann eine Vier-Jahres-Vertragsverlängerung über 100 Millionen Dollar. Davon sind 60 Millionen Dollar im Verletzungsfall garantiert. "Vom Druck oder in der Vorbereitung ist es dasselbe", betonte der bescheidene Österreicher, der große Ausgaben nicht plant.

Dominanter Saisonauftakt

Gegen die Dolphins lieferten die Colts eine überzeugende Leistung ab. Neo-Quarterback Daniel Jones führte das Team zum ersten Auftaktsieg seit 2013. Raimann lobte die "phänomenale" Defensivleistung und die konstante Offensive.

Nächste Herausforderung Denver

Am Sonntag (22.05 Uhr MESZ) treffen die Colts auf die Denver Broncos. Raimann sieht eine "definitiv wieder eine Herausforderung" und betont: "Die Super Bowl ist immer das Ziel".

