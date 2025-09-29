Neuer Teamchef! Aramis Naglic übernimmt Basketball-Nationalteam

Basketball-Österreich hat einen neuen Nationaltrainer: Aramis Naglic. Der Kroate war früher beim BC Vienna erfolgreich und gewann 2022 das Double. Jetzt soll er das Team zur EM 2029 führen.

Aramis Naglic ist der neue Chefcoach des österreichischen Basketball-Nationalteams. Der 60-jährige Kroate erhält einen Vertrag für die nächste WM-Qualifikationsphase und folgt auf Chris O'Shea. Naglic bleibt parallel Trainer von Slovan Bratislava, wo er gerade erst das Ligafinale erreicht hat.



Bekannter Coach mit Österreich-Vergangenheit

Naglic kennt die heimische Szene bestens: Von 2021 bis 2023 coachte er den BC Vienna und holte 2022 das Double aus Meisterschaft und Cup. Schon als Spieler war er von 2002 bis 2004 bei den Traiskirchen Lions aktiv. ÖBV-Präsident Helmut Niederhofer holte ihn damals erstmals nach Österreich.

Erste Herausforderung im November

Sein Debüt gibt Naglic am 28. November im Auswärtsspiel gegen Polen. In der WM-Quali trifft Österreich auch auf Lettland und die Niederlande. Ohne NBA-Star Jakob Pöltl, der frühestens im Juli zurückkehrt, wird es schwer. "Unser Fokus muss auf den Spielen gegen die Niederlande liegen", sagt Naglic.

Erfolgreiche Vergangenheit als Spieler

Naglic war selbst ein Top-Spieler: 1992 stand er mit Kroatien im Olympia-Finale gegen das US-Dream-Team mit Michael Jordan und Co. Sechs Minuten war er im Einsatz, zwei Punkte erzielte er bei der 85:117-Niederlage. Mit KK Split gewann er zweimal den Europacup.

Langfristiges Ziel EM 2029

Österreich wartet seit 1977 auf die Teilnahme an einem Großereignis. Die EM 2029 ist das erklärte Ziel, nicht die WM 2027. Naglic soll das Team Schritt für Schritt weiterentwickeln und den Verband seinem großen Traum näher bringen.