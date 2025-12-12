Ende einer Ära: Angela Merkel verabschiedet sich von ihrem Markenzeichen

Die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin spricht über große Veränderungen und ihre neuen privaten Interessen.

Bei einem Auftritt im Berliner Livetalk Stern Stunde überraschte Deutschlands Altkanzlerin Angela Merkel (71) mit einem ungewöhnlich offenen Geständnis: Die legendäre Raute, die sie über Jahre weltweit erkennbar machte, spielt für sie heute keine Rolle mehr. „Ich mach' sie eigentlich nicht mehr“, erklärte Merkel und setzte damit ein deutliches Zeichen des Abschieds von ihrer einst ikonischen Handhaltung.

Die Raute – dabei werden die Hände vor dem Bauch zusammengeführt, Daumen und Zeigefinger formen ein charakteristisches Dreieck – war über Jahre ein unverwechselbares Markenzeichen der Politikerin. Doch mittlerweile passe diese Geste nicht mehr zu ihr, so Merkel im Gespräch mit Stern: „Es passt nicht mehr so richtig.“

Die Raute gehört der Vergangenheit an. © Getty Images

Statt selbst die Geste zu nutzen, beobachte sie inzwischen Nachahmer. „Was ich immer mehr erlebe, dass Leute neben mir die Raute machen. Da muss ich immer scharf gucken. Das ist immer plagiatsverdächtig“, sagte Merkel augenzwinkernd.





Neue Interessen – Merkel ganz privat

Neben der berühmten Geste sprach die Ex-Kanzlerin auch über ihr aktuelles Leben. Sie interessiere sich zunehmend für Geschichte, je älter sie werde. „Und ich mache unglaublich gerne Reisen, meinetwegen nach Italien, nach Florenz. Ich war jetzt in Neapel, wo ich einfach die geschichtlichen Dinge noch mal ansehen kann.“ Besonders fasziniert sei sie von Pompeji: „Wie haben die gelebt? Wie waren die Wände tapeziert, wie haben sie das Brot gekauft, wie hatten die Kneipen? Dass wir aus einer so langen Geschichte kommen, das fasziniert mich unglaublich. Und dafür habe ich jetzt natürlich mehr Zeit.“

Auch gesellschaftliche Auftritte gehören noch zu ihrem Leben. Am vergangenen Mittwochabend besuchte Merkel überraschend das Nobelpreis-Bankett im Stockholmer Rathaus. Dort tauschte sie sich in prominenter Runde aus, unter anderem mit dem ungarischen Schriftsteller und Drehbuchautor László Krasznahorkai.