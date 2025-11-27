Alles zu oe24VIP
© Dream Group

Entzückend

Seltene Einblicke: Sebastian Kurz teilt zu Konstantins 4. Geburtstag einen niedlichen Clip

27.11.25, 12:11
Teilen

Der ehemalige Bundekanzler gewährt auf Instagram seltene private Einblicke. In einem Video ist sein Sohn Konstantin zu sehen, wie er versucht, die Kerze auf seiner Torte auszublasen. Die Fans sind hin und weg. 

Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz gewährt seinen Followern auf Instagram einen seltenen Einblick in sein Familienleben. In einem Video, das anlässlich des 4. Geburtstags seines Sohnes Konstantin aufgenommen wurde, zeigt er den kleinen Jubilar beim Versuch, eine Kerze auf einer Mini-Sachertorte auszublasen.

Mehr lesen:

Zuerst probiert Konstantin zweimal vergeblich, doch beim dritten Versuch klappt es endlich – und der entzückende Moment wird von Kurz in dem Clip liebevoll festgehalten. Rund um den kleinen Tisch türmen sich bunte Geschenke, die dem Geburtstag eine fröhliche Atmosphäre verleihen.


 

Die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten: „Sehr süß, der kleine Mann“ und „so ein lieber Bub“ lauten nur zwei der unzähligen Kommentare, die den Clip begleiten.

Der Clip bietet einen kurzen, privaten Einblick in das Familienleben von Sebastian Kurz und zeigt den Geburtstag seines Sohnes aus nächster Nähe - sehr zum Entzücken der Anhänger des Ex-Politikers.

