Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) kehrt morgen zurück ins Bundeskanzleramt. Allerdings ließ er sich bereits am Dienstagabend bei einem Event im Parlament blicken.

Knapp einen Monat nach seiner Rücken-Operation kehrt Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Mittwoch zurück ins Bundeskanzleramt. Ihm gehe es "sehr gut", hieß es dazu am Dienstag aus seinem Büro.

Doch in der Öffentlichkeit ließ sich Stocker bereits am Dienstagabend blicken, und zwar - dem Anschein nach gut gelaunt - bei einer Buchpräsentation der Volkspartei im Parlament. Auch Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) war anwesend.

"Genesung ist optimal verlaufen"

"Die Genesung ist optimal verlaufen, sodass die Rückkehr in Abstimmung mit seinen Ärzten nun plangemäß erfolgen wird", hieß es zuvor. Am Mittwoch werde der ÖVP-Obmann wieder den Vorsitz des Ministerrats übernehmen. Am Nachmittag gibt es dann eine Pressekonferenz über die kommenden Umsetzungsschritte.

Zuletzt hatte Stocker nach einer Rückenoperation seine Termine digital im Homeoffice wahrgenommen.