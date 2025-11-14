Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Riesen-Wirbel um Kurz-Fake-News im „Standard“

Medien-Aufreger

Riesen-Wirbel um Kurz-Fake-News im „Standard“

14.11.25, 14:15
Teilen

Ex-Kanzler klagt Falschmeldung. Peter Westenthaler bringt Causa in ORF-Stiftungsrat. 

Eine peinliche Falschmeldung des „Standard“ lässt derzeit die Wogen hochgehen: Das selbsternannte Qualitätsblatt dichtete Ex-Kanzler Sebastian Kurz am Donnerstag in einem Online-Artikel Verbindungen mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein an.

Glatte Fake News 

Der Titel: „Epstein-Mails: Trump-Berater vermittelte Treffen zwischen Kurz und Epstein.“ Das Problem: Der „Standard“-Bericht entpuppte sich als glatte Fake News. Die Chats zwischen Epstein und Ex-Trump-Berater Steven Bannon waren von einem übereifrigen Redakteur falsch zugeordnet und interpretiert worden.

Kurz dementierte die Meldung umgehend: „Der Standard hat heute Früh die Falschmeldung verbreitet, dass es im Jahr 2018 die Bemühungen für ein Treffen zwischen Epstein und mir gegeben haben soll. Das ist frei erfunden. Ich habe mittlerweile rechtliche Schritte eingeleitet.“ Nach der Klagsandrohung änderte „Der Standard“ den Artikel komplett und machte eine 180-Grad-Kehrtwendung.

Ein rechtliches Nachspiel 

Die Fake-News-Meldung hat für den „Standard“ jetzt nicht nur ein rechtliches Nachspiel, Sebastian Kurz will gegen die Falschmeldung klagen. Besonders pikant: Ausgerechnet „Der Standard“ gibt in Schulen derzeit Workshops gegen Fake News - gemeinsam mit dem ORF!

"Hat im Klassenzimmer nichts verloren"

„Nach der groben Falschmeldung des Standard bezüglich Epstein/Kurz ist das Fass endgültig übergelaufen. Ein Medium, das derartige Fehler produziert, hat im Klassenzimmer nichts verloren. Das Medienkompetenz-Projekt von ORF und „Der Standard“ muss daher sofort gestoppt werden“, so der Wiener FPÖ-Mediensprecher Lukas Brucker.

Westenthaler will Stiftungsrat einschalten

ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler wird die Causa in den nächsten Stiftungsrat bringen: „Diese Kooperation gehört sofort beendet. Dass ausgerechnet „Der Standard“ Workshops gegen Fake News macht, ist angesichts dieser Falschmeldung über Sebastian Kurz eine besondere Chuzpe.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden