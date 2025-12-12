Alles zu oe24VIP
© Getty

Rede über Krankheit

Zittern um Charles: König meldet sich heute Abend mit "persönlichem Statement" im englischen TV

12.12.25, 11:30
Teilen

König Charles wird erstmals eine persönliche Nachricht zu seiner Krebsdiagnose und seinem Genesungsweg im TV ausstrahlen lassen. Die Botschaft läuft im Rahmen von "Stand Up To Cancer 2025" und soll vor allem die Bedeutung früherer Vorsorge und Screening-Programme betonen. 

King Charles hat eine persönliche Botschaft zum Thema Krebsdiagnose und Genesung aufgezeichnet, die heute im Rahmen von "Stand Up To Cancer 2025" ausgestrahlt wird. Die Ansprache ist Teil der gemeinsamen Kampagne von Cancer Research UK und Channel 4, die Aufmerksamkeit für frühe Diagnostik schaffen und Spenden sammeln soll.

Königin Camilla und König Charles

Königin Camilla und König Charles

© Getty

Der 77-jährige Monarch wurde Anfang 2024 mit einer nicht näher genannten Krebsform diagnostiziert und befindet sich seither in wöchentlicher Behandlung. Trotz der Therapie absolvierte er fünf Staatsbesuche im laufenden Jahr. In seiner Ansprache betont er die Bedeutung von Screening-Programmen und spricht über seinen eigenen Genesungsweg. Aufgenommen wurde die Botschaft Ende November im Morning Room von Clarence House.

Besonderer Schritt für das Königshaus

Dass ein Monarch öffentlich über eine private medizinische Angelegenheit spricht, ist ein Bruch mit royalen Traditionen. Der Palast gab bisher nur bekannt, dass es sich nicht um Prostatakrebs handelt. Die Offenheit des Königs führte bereits zu einem deutlich erhöhten Interesse an Informationen auf NHS- und Charity-Webseiten.

König Charles III.

König Charles III.

© Instagram

Charles erhielt seine Diagnose im Februar des vergangenen Jahres, kurz nach einem Krankenhausaufenthalt wegen einer gutartigen Prostatavergrößerung. Damals teilte der Palast mit, dass bei der Untersuchung eine weitere Auffälligkeit entdeckt worden sei und der König eine regelmäßige Behandlung begonnen habe. Öffentliche Termine musste er vorübergehend reduzieren, führte aber weiterhin Staatsgeschäfte und seine Amtsunterlagen.

Initiative für frühe Erkennung

"Stand Up To Cancer" stellt dieses Jahr ein neues Online-Tool vor: den Screening-Checker, der Nutzer informiert, für welche Brust-, Darm- oder Gebärmutterhals-Screenings sie infrage kommen. Unterstützt wird das Angebot mit Informationen von Cancer Research UK und weiterführenden Hilfen.

