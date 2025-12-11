Weihnachten mit Paketrekorden

Die Post rechnet im Weihnachtsgeschäft mit 3,5 Mio. Paketen. Mit 1,65 Mio. Paketen brach sie jetzt ihren Tagesrekord. Auch DPD Österreich mit Sitz in Leopoldsdorf bei Wien (Bezirk Bruck an der Leitha) verzeichnete am Mittwoch einen historischen Höchstwert an Paketen.

Etwa 600.000 Pakete an nur einem Tag: Das ist ein neuer Spitzenwert in der Unternehmensgeschichte von DPD Österreich, heißt es gegenüber noe.orf.at. Das Unternehmen mit Sitz in Leopoldsdorf bei Wien bewegte noch nie so viele Pakete an einem einzigen Tag. Aber auch die Österreichische Post hat vor Weihnachten alle Hände voll zu tun.

In Kürze geht es bei den Weihnachtspackerln ins Finale. Damit diese rechtzeitig unter dem Christbaum liegen, sollten einige Versandfristen beachtet werden. Das Inlandspackerl muss bis spätestens 19. Dezember aufgegeben werden, Pakete in Nachbarländer einen Tag früher. Packerl in weiter entfernte EU-Staaten sollten bis spätestens 17. Dezember versendet werden.

Alle Hände voll zu tun

Wer Pakete außerhalb der EU verschickt, sollte das bis spätestens 16. Dezember tun. Wegen der Paketflut empfiehlt die Post, beim Versand einen Zeitpuffer einzuplanen. Rund um Weihnachten haben alle Postfilialen erweiterte Öffnungszeiten.

Sie haben auch am Samstag (20. Dezember) mindestens von 9.00 bis 12.00 Uhr geöffnet, am Montag (22. Dezember) und am Dienstag (23. Dezember) von 8.00 bis 18.00 Uhr. Am 24. Dezember haben alle Postfilialen zumindest von 8.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.