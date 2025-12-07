Charles und Camilla zeigen liebevolles Foto für diesjährigen Weihnachtsgruß

König Charles und Königin Camilla haben für ihre diesjährige Weihnachtskarte ein besonderes, emotionales Foto gewählt, das Nähe und Zuneigung zeigt.

Die diesjährige Weihnachtskarte von König Charles und Königin Camilla vermittelt einen Hauch von Liebe und Verbundenheit. Das ausgewählte Bild stammt aus April 2025 und wurde während ihres Staatsbesuchs in Rom aufgenommen. Es zeigt das Paar Arm in Arm im sonnigen Garten der Villa Wolkonsky.

Das Foto ist besonders bedeutsam, da es anlässlich ihres 20. Hochzeitstags entstand – ein Meilenstein in ihrer gemeinsamen Geschichte. Ein kleines, aber aussagekräftiges Detail: Camilla trägt eine Maiglöckchen-Brosche, die für ewige Liebe steht.

Die Botschaft im Inneren der Karte ist ebenso herzlich: "Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr." Das Bild wirkt nahbar und warm, fast wie ein Familienportrait auf einem Kaminsims, und hebt sich dadurch von formellen offiziellen Fotos ab.

Königin Camilla und König Charles © Getty

Mit dieser Entscheidung präsentieren Charles und Camilla einen informellen und persönlichen Moment, der ihre langjährige Zuneigung zueinander spiegelt. Die Weihnachtskarte ist somit nicht nur ein königlicher Gruß, sondern auch ein emotionales Symbol für Liebe und Zusammenhalt.