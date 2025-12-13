Alles zu oe24VIP
Miami Vice
© Hersteller

Reent Reins

Stimme von Miami Vice für ewig verstummt

13.12.25, 19:07
Die deutsche Stimme von Don Johnson ist tot.  

Der Hamburger Schauspieler und Synchronsprecher Reent Reins starb am Dienstag im Alter von 82 Jahren an den Folgen einer Herz-OP, wie seine Sprecherin Irmgard Nelle der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Reins verlieh dem Schauspieler ("Miami Vice") seine markante Bariton-Stimme in vielen Filmen und Serien.

"Der Strich gehört der Polizei" 

Reins lieh nach Angaben der Sprecherin auch vielen weiteren, international bekannten Schauspielkollegen seine Stimme - etwa Michael Landon in "Ein Engel auf Erden", Alec Baldwin in "Der Mörder und die Lady" oder Beau Bridges in "Der Strich gehört der Polizei". Außerdem habe er für Hörspiele wie "Die drei ???" und Computerspiele gesprochen und in zahlreichen Krimiserien mitgewirkt. Zudem war Reins immer wieder auf Deutschlands Theaterbühnen zu sehen.

Erfolgreiche Schauspiel-Karriere  

"Mein Mann war bis zuletzt als Hörspiel- und Synchronsprecher gefragt und er hatte noch große Pläne. Seine erfolgreiche Schauspiel-Karriere war noch lange nicht beendet", erklärte seine Witwe Birgit Reins.

