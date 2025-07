Evelyn Burdecki packt aus: Baby-Talk beim ersten Date – dann blockiert

Die fesche Reality-TV-Darstellerin ist bereits bei einigen Dates abgeblitzt. In ihrem Podcast verrät Evelyn Burdecki, warum das so war.

Dass Evelyn Burdecki bei ihrem Publikum beliebt ist, steht außer Zweifel. Ihre offene Art, ihr Humor und ihre Authentizität machen sie zu einem gern gesehenen Gast in der deutschsprachigen TV-Landschaft. Doch während sie vor der Kamera für gute Laune sorgt, läuft es in Liebesdingen weniger rund.

Mehr lesen:

Dating-Szenen

Im neuen Podcast „Was stimmt nicht mit uns?“, den sie gemeinsam mit Autorin und Moderatorin Laura Karasek moderiert (ab 11. Juli kostenlos bei Podimo), gewährt die 35-Jährige nun ungewöhnlich persönliche Einblicke in ihr Dating-Leben.

Baby-Schock

Schon beim ersten Treffen spricht Evelyn nämlich gerne Klartext – und genau das dürfte manchen Männern zu viel des Guten sein. „Viele haben mich schon blockiert, weil ich gleich beim ersten Date rausposaune, dass ich mir eine Familie wünsche“, erzählt sie. Ihr sei es wichtig, gleich von Beginn an offen zu sagen, dass sie in einem Alter sei, in dem sie sich Kinder und ein Familienleben wünsche. Doch nicht jeder Mann kann damit umgehen.

„Am nächsten Tag wollte ich ihm schreiben: ‚Guten Morgen, Lust auf Frühstücken?‘ – und dann hab ich nur noch ein graues Bild gesehen“, schildert Evelyn einen typischen Verlauf. Der Kinderwunsch sei für viele offenbar eine zu große Bürde. „Bei den Männern ist das dann oft so, dass sie einfach blockieren.“ So tough die ehemalige Reality-TV-Teilnehmerin auch wirkt – jedes Mal trifft es sie ins Herz. „Es ist trotzdem immer ein Schlag.“





Instagram als Flirt-Lounge

Mangel an Verehrern herrscht allerdings nicht. Besonders in den sozialen Medien trudeln regelmäßig Nachrichten ein, oft auch von männlichen Fans, die es nicht bei harmlosen Flirts belassen. Evelyn gesteht, dass sie Instagram durchaus gerne zum Flirten nutzt. „Da kann man unverbindlich schreiben, ohne dass es gleich zu persönlich wird. Und falls ich dann doch keine Lust mehr hab, ist das Ganze ruckzuck beendet.“

Doch nicht alle Nachrichten sorgen für ein Lächeln. Besonders eine Art von Zusendung kann die Blondine überhaupt nicht leiden: ungefragte Penisfotos. „Ich wurde von einem Mann angeschrieben, der hat mir immer seinen Penis geschickt. Immer, immer, immer wieder. Jahrelang“, erzählt sie im Podcast. Auch Fußfetischisten scheinen ein spezielles Faible für Evelyns Zehen entwickelt zu haben – deren Nachrichten bezeichnet sie als ebenso bizarr wie hartnäckig.

Trotz aller Tücken des digitalen Liebesmarkts bleibt Evelyn Burdecki optimistisch. Ihr Wunsch nach Liebe, Familie und Kindern ist jedenfalls ungebrochen.