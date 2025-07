Amira Aly und Christian Düren: DAS sind "Die dümmsten Prominenten Deutschlands"

Das Traumpaar macht jetzt auch beruflich gemeinsame Sache. Ab September läuft die gemeinsame Show von Christian Düren und Amira Aly dann auf ProSieben. Erste Promi-Kandidaten sind ebenfalls schon bekannt.

Eine schräge neue Gameshow sorgt bald für Gesprächsstoff: Ab September moderieren Amira Aly und Christian Düren das TV-Experiment „Die dümmsten Prominenten Deutschlands“ bei ProSieben. Der Titel ist Programm – und die Promis müssen sich warm anziehen.

In der Show treten bekannte Gesichter in Quizrunden gegeneinander an, beantworten Fragen zu Geschichte, Allgemeinwissen und dem täglichen Leben. Doch damit nicht genug: Auch in Challenges werden logisches Denken, Fitness und Geschicklichkeit auf die Probe gestellt.





Das Besondere an der deutschen Version: Hier will niemand gewinnen. Inspiriert vom schwedischen Erfolgsformat „Sveriges dummaste“ (dt.: „Schwedens Dümmster“), scheidet in jeder Runde aus, wer am besten abschneidet. Übrig bleibt am Ende der- oder diejenige, der die wenigsten Punkte gesammelt hat – und damit offiziell als „Deutschlands dümmster Promi“ dasteht. Ein Titel, auf den wohl keiner stolz sein möchte.

Diese Promis wagen das Selbstexperiment:

Dolly Buster (55) – Erotik-Ikone, Schauspielerin und Buchautorin

Joe Laschet (36) – Mode-Influencer, Autor und Sohn von CDU-Politiker Armin Laschet

Alessia Herren (23) – Tochter des verstorbenen Reality-Stars Willi Herren und Trash-TV-erprobt (u. a. „Kampf der Realitystars“)

Marc Bator (52) – Nachrichten-Profi, seit 2013 bei den Sat.1-News, davor viele Jahre Sprecher der ARD-Tagesschau

Gloria-Sophie Burkandt (26) – Model mit internationalen Jobs (zuletzt Mailänder Fashion Week), Tochter von CSU-Politiker Markus Söder

Mario Basler (56) – Fußball-Legende, Ex-Nationalspieler, Europameister 1996

Gülcan Kamps (42) – Moderatorin und Schauspielerin, Ehefrau des Bäckerei-Erben Sebastian Kamps

Calvin Kleinen (33) – Reality-TV-Star und Rapper, bekannt aus Formaten wie „Temptation Island“

Ob geballte Intelligenz oder grandiose Blamage: Die Zuschauer dürfen sich auf jede Menge Lacher, kuriose Antworten und vermutlich ein paar sehr erstaunte Promi-Gesichter freuen.