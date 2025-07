So gemein ist Amiras neue TV-Show zu den Promi-Kandidaten

Dieses TV-Projekt sorgt jetzt schon für Aufsehen: Amira Aly (31) und Christian Düren (35) werden im Herbst ein brandneues Format auf ProSieben moderieren – und der Titel der Show ist eine echte Provokation: „Die dümmsten Prominenten Deutschlands“!

Das neue Promi-Quiz wird ab September zur Prime-Time ausgestrahlt – mit viel Humor, bissigen Kommentaren und jeder Menge Selbstironie. Die Show basiert auf dem erfolgreichen schwedischen TV-Hit „Sveriges dummaste“, bei dem Prominente auf unterhaltsame Art und Weise ihr Allgemeinwissen testen – oder auch blamieren. Fiese Fragen, knifflige Aufgaben, peinliche Wissenslücken: In dem Mix aus Quiz, Gameshow und Comedy geht es um historische Fakten, Alltagsthemen, Logikrätsel – und sogar sportliche Challenges. Und das Ziel ist paradox: Gewinnen will eigentlich niemand. Denn wer am wenigsten Punkte holt, wird am Ende zum „dümmsten Promi“ gekürt. Autsch!

Amira Aly und Christian Düren © Getty

Amira Aly & Christian Düren: Vom Paar zum Power-Duo

Für Amira Aly und ihren Freund und TV-Moderator Christian Düren ist die neue Show ein großer Karriereschritt. Erst im Sommer 2024 machten sie ihre Beziehung öffentlich, nun folgt der nächste Meilenstein: ein gemeinsames TV-Engagement vor Millionenpublikum. Das macht das Paar zum neuen Shootingstar-Duo im deutschen Fernsehen. Doch vor dem Showstart gönnen sich die beiden eine romantische Auszeit. Zur Berliner Fashion Week verriet Amira gegenüber der deutschen "Bild"-Zeitung: „Wir fliegen für drei Tage nach Marrakesch. Das ist eine kleine Geburtstagsreise für Christian.“ Am 19. Juni feierte der Moderator seinen 35. Geburtstag.

© About You x Ami Aly

Zurück in Deutschland steht für Amira ein weiteres Großprojekt an: der Einzug in ihr neues Traumhaus. Im März präsentierte sie stolz die Pläne für das nachhaltige Fertighaus: 400 Quadratmeter, zwei Etagen, Photovoltaikanlage, Luft-Wasser-Wärmepumpe – modern, grün, luxuriös. Noch diesen Sommer möchte sie mit ihren zwei kleinen Söhnen, die aus der Ehe mit Pocher stammen, dort einziehen.

Amira Pocher Baustelle © Instagram

ProSieben-Show, Traumhaus, neue Liebe – Amira Aly scheint endgültig in einem neuen Lebenskapitel angekommen zu sein.