Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
Wie süß! Monacos Fürstenfamilie überrascht mit neuem Familienmitglied
© palaisprincierdemonaco/Instagram

Weihnachts-Foto

Wie süß! Monacos Fürstenfamilie überrascht mit neuem Familienmitglied

08.12.25, 20:01
Teilen

Die Grimaldis haben ihr traditionelles Weihnachtsfoto veröffentlicht – und ein tierischer Überraschungsgast sorgt heuer für besonderes Herzklopfen: Charlènes Chihuahua Harley posiert mitten zwischen Gabriella und seiner berühmten Besitzerin. 

Royaler Weihnachtszauber aus Monte Carlo: Die fürstliche Familie von Monaco hat auf Instagram ihr neues Weihnachtsfoto präsentiert – und diesmal sorgt ein kleiner Hund für große Aufmerksamkeit. Charlènes Chihuahua Harley sitzt völlig entspannt zwischen Prinzessin Gabriella und der Fürstin und avanciert damit zum heimlichen Star der Grußkarte.

Wie süß! Monacos Fürstenfamilie überrascht mit neuem Familienmitglied
© palaisprincierdemonaco/Instagram

Königliches Glow-Up

Fürst Albert II., Fürstin Charlene sowie die Zwillinge Jacques und Gabriella posieren elegant in einem festlich dekorierten Salon. Kaminfeuer, Lichterglanz und ein majestätischer Baum in Blau und Gold bilden die royale Kulisse. Auffällig: Die Zwillinge sind erneut deutlich gewachsen. Gabriella trägt eine neue Frisur mit stilvollem Seitenscheitel – passend zu ihrem bevorstehenden 11. Geburtstag. Am 10. Dezember feiern die Fürstenkinder ihren Ehrentag, weshalb sich die Familie in diesem Jahr besonders erwachsen und edelpräsentiert.

Kontrast zu letztem Jahr

Vor allem Gabriella sticht hervor: Sie trägt ein rosa Tüllkleid, silberne Ballerinas und kunstvoll gestylte Locken. Ein starker Kontrast zum Vorjahr – damals zeigte sich die Familie lässig in Pullovern und Hosen. 

Ein Weihnachtsgruß, der zeigt: Monaco ist bereit für die Festtage – und die Fürstenfamilie strahlt in diesem Jahr besonders hell.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden