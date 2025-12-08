Wie süß! Monacos Fürstenfamilie überrascht mit neuem Familienmitglied

Die Grimaldis haben ihr traditionelles Weihnachtsfoto veröffentlicht – und ein tierischer Überraschungsgast sorgt heuer für besonderes Herzklopfen: Charlènes Chihuahua Harley posiert mitten zwischen Gabriella und seiner berühmten Besitzerin.

Royaler Weihnachtszauber aus Monte Carlo: Die fürstliche Familie von Monaco hat auf Instagram ihr neues Weihnachtsfoto präsentiert – und diesmal sorgt ein kleiner Hund für große Aufmerksamkeit. Charlènes Chihuahua Harley sitzt völlig entspannt zwischen Prinzessin Gabriella und der Fürstin und avanciert damit zum heimlichen Star der Grußkarte.

© palaisprincierdemonaco/Instagram

Königliches Glow-Up

Fürst Albert II., Fürstin Charlene sowie die Zwillinge Jacques und Gabriella posieren elegant in einem festlich dekorierten Salon. Kaminfeuer, Lichterglanz und ein majestätischer Baum in Blau und Gold bilden die royale Kulisse. Auffällig: Die Zwillinge sind erneut deutlich gewachsen. Gabriella trägt eine neue Frisur mit stilvollem Seitenscheitel – passend zu ihrem bevorstehenden 11. Geburtstag. Am 10. Dezember feiern die Fürstenkinder ihren Ehrentag, weshalb sich die Familie in diesem Jahr besonders erwachsen und edelpräsentiert.

Kontrast zu letztem Jahr

Vor allem Gabriella sticht hervor: Sie trägt ein rosa Tüllkleid, silberne Ballerinas und kunstvoll gestylte Locken. Ein starker Kontrast zum Vorjahr – damals zeigte sich die Familie lässig in Pullovern und Hosen.

Ein Weihnachtsgruß, der zeigt: Monaco ist bereit für die Festtage – und die Fürstenfamilie strahlt in diesem Jahr besonders hell.