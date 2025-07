Amira Aly und Christian Düren: Pärchen-Auftritt mit Liebes-Überraschung

Amira Aly und ihr Partner Christian Düren gönnen sich eine romantische Auszeit - sie planen bereits ihre gemeinsame Zukunft.

Sie halten ihre Beziehung meist im Hintergrund – doch beim „Lascana Summer Club“ in Berlin zeigten sich Amira Aly (32) und Christian Düren (35) nun Seite an Seite. Und die Moderatorin hatte gleich eine romantische Überraschung für ihren Partner im Gepäck.

Seit rund anderthalb Jahren sind die beiden ein Paar, offiziell machten sie ihre Liebe vergangenen Sommer bei der Berliner Fashion Week öffentlich. Nun kehrten die Podcast-Moderatorin und der ProSieben-Host zum Mode-Event zurück – und strahlten dabei um die Wette.

Liebestrip

Im Gespräch mit der Bild enthüllte Amira ein ganz besonderes Geschenk für ihren Liebsten, der vor kurzem seinen 35. Geburtstag feierte: „Wir fliegen für drei Tage nach Marrakesch. Das ist eine kleine Geburtstagsreise.“ Los geht es schon am 4. Juli. Auf das Paar warten Temperaturen um die 40 Grad – und ein Kurzurlaub voller Zweisamkeit.

Dabei hat Amira aktuell ohnehin alle Hände voll zu tun. Ihr neues Haus steht kurz vor der Fertigstellung. Nach ihrem Sieg bei „Schlag den Star“ im August 2024 kündigte sie an, die 100.000 Euro Preisgeld in ihr künftiges Heim für sich und ihre Kinder zu investieren. Im März präsentierte sie stolz die Pläne für das großzügige Haus: 400 Quadratmeter Wohnfläche, zwei Etagen, viel Glas und ein begrüntes Dach.

"Christian ist beim Hausbau nicht so involviert"

Doch die Liebe soll nicht zu kurz kommen. „Das ist der Liebe geschuldet. Christian ist beim Hausbau nicht so involviert, er ist auch sehr reisefreudig. Für mich war er in letzter Zeit nicht oft unterwegs. Jetzt fliegen wir drei Tage und dann ist jeder wieder happy.“

Auch privat stehen große Veränderungen an: Ende August kommt Amiras älterer Sohn (5), den sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Oliver Pocher (47) hat, in die Schule. „Es ist unglaublich, wie die Zeit rast. Es gibt gerade so viele erste Male – wie den ersten Wackelzahn und so.“

Zwischen Hausbau, Kinder-Alltag und Liebesleben jongliert Amira derzeit viele Baustellen.