Cathy Hummels & Oliver Pocher heizen Liebesgerüchte am Mondsee an

Der Comedian und die Influencerin und Moderatorin flirten in Österreich munter weiter - Gerüchte um eine Liebelei gab es bereits mehrmals.

Eigentlich drehte sich beim viertägigen „Balance Boost Summer Edition“-Retreat im malerischen Schlosshotel Mondsee alles um Selfcare, Mindset und gesunden Lifestyle. Doch was für echte Aufregung sorgte, war nicht das Drachenbootrennen oder das prominente Yoga-Programm – sondern die gemeinsame Anwesenheit von Cathy Hummels und Oliver Pocher.

Die beiden TV-Persönlichkeiten gaben sich am idyllischen Mondsee auffällig vertraut. Schon in der Vergangenheit hatte es Gerüchte über eine mögliche Liaison zwischen der Influencerin und dem Comedian gegeben – nun kocht die Gerüchteküche erneut über: Gemeinsam am See paddeln, lachen und posieren – und das alles ganz privat, fernab vom roten Teppich.





Cathy Hummels als Gastgeberin

Während Cathy als Initiatorin der „Balance Boost Days“ ohnehin Gastgeberin war, überraschte Pochers Anwesenheit viele. Offiziell war von „guten Freunden“ die Rede, doch wer die beiden am Seeufer beobachtete, konnte sich eines Eindrucks kaum erwehren: Die Chemie stimmt. Sehr sogar. Für Cathy schwitzte Pocher sogar mehr als sonst. Ein paar freche Sprüche konnte er sich dann aber dennoch nicht verkneifen. Hummels fand diese zum Lachen.

Inmitten von Smoothie-Bowls, Boot-Rennen und Soul-Talks war plötzlich mehr als nur Balance in der Luft – nämlich eine ordentliche Portion Flirt-Funken. Ob aus dieser Sommerfrische am Mondsee mehr wird, bleibt abzuwarten. Ein bisschen verliebt wirkte es jedenfalls schon. Offiziell sind beide noch zu haben.