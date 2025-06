Pocher-Ex Amira Aly und Christian Düren wagen den nächsten Schritt

Die beiden Moderatoren planen ihre gemeinsame Zukunft. Auch beruflich gibt es gute Neuigkeiten für das Traumpaar.

Ein neues Kapitel beginnt – beruflich wie privat: Amira Aly und Christian Düren wagen gemeinsam den Sprung ins Rampenlicht. Das prominente Paar wird ab September eine neue Quizshow auf ProSieben moderieren – zur besten Sendezeit. Das berichtet die deutsche Bild-Zeitung. Offizielle Details zur Sendung hält der Sender aktuell noch unter Verschluss, und auch Pressesprecher Christoph Körfer bleibt auf Anfrage wortkarg: „Dazu möchte ich mich nicht äußern.“

Für Aly und Düren ist es der erste gemeinsame Auftritt vor der Kamera – nicht nur als TV-Team, sondern auch als Paar. Die Beziehung machten die beiden im Sommer 2024 öffentlich. Seither leben sie gemeinsam in Köln – zusammen mit Amiras zwei Söhnen aus der Ehe mit Comedian Oliver Pocher, die im Juli 2024 offiziell geschieden wurde.

Neustart auf allen Ebenen

Für Amira Aly markiert das neue TV-Projekt einen bedeutenden beruflichen Neuanfang. Bis Ende 2024 war sie fast drei Jahre lang als Moderatorin des VOX-Promimagazins „Prominent!“ im Einsatz. Den Ausstieg vollzog sie auf eigenen Wunsch – nun geht es mit einem neuen Format und an der Seite ihres Partners weiter.

Auch privat ist viel in Bewegung: In Köln entsteht derzeit Amiras neues Zuhause – ein modernes Fertighaus in Holzriegelbauweise mit großen Fenstern, Glaskuppel und hohen Decken. „Der Außenputz ist fertig. Der Boden wird nächste Woche verlegt. Es wird jetzt noch gestrichen und die Terrassen werden gemacht“, verriet sie kürzlich gegenüber Bild. Der Einzug mit Christian und den Kindern ist für August geplant.

Aly betont, dass sie das Projekt selbst finanziert. Unterstützung bekommt sie dennoch – Christian Düren ist zwar nicht aktiv am Bau beteiligt, aber ein verlässlicher Rückhalt. „Ich frage ihn immer um Rat, weil er einen sehr, sehr guten Geschmack hat“, so Amira. „Er nimmt mir auch viel Arbeit ab. Ich bin sehr dankbar dafür.“

Harmonie auf Augenhöhe

Das Zusammenspiel zwischen Bauch und Kopf scheint zu funktionieren: Während Amira Entscheidungen oft intuitiv trifft, bringt Christian Struktur und Planung ein. Das harmonische Zusammenspiel der beiden zeigt sich nicht nur im Alltag – bald auch zur Hauptsendezeit im Fernsehen.

Mit neuem Zuhause, neuem Partner und frischer TV-Perspektive stellt Amira Aly ihre Zukunft auf ein neues Fundament – Schritt für Schritt, vor und hinter der Kamera.