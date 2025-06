Nach Überfall: Millionärin Carmen Geiss rechnet mit Pocher ab - "Das größte A...loch Deutschlands"

Die Millionärin lässt ihrem Ärger über den Comedian im TV Luft. Pocher machte sich zuvor über die Geissens lustig - teilte ordentlich aus.

Nach einem brutalen Raubüberfall auf ihre Villa in der Nähe von Saint-Tropez stehen Carmen Geiss (60) und Ehemann Robert Geiss (61) unter Schock. Vier maskierte Männer waren in der Nacht auf Sonntag in das Anwesen der Reality-TV-Familie eingedrungen – die Geissens wurden dabei nicht nur ausgeraubt, sondern auch körperlich attackiert.

Carmen Geiss wurde laut eigenen Angaben sogar bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, eine alte Narbe am Kinn platzte durch den Angriff wieder auf und musste medizinisch versorgt werden. Trotz des traumatischen Erlebnisses meldeten sich die TV-Stars rasch über soziale Medien und in Interviews zu Wort.





Pocher machte sich lustig

Doch während viele Anteilnahme zeigten, schlug Comedian Oliver Pocher (47) in eine andere Kerbe. In einer Instagram-Story machte er sich auf zynische Weise über den Umgang der Geissens mit der Tat lustig. Dort meinte er: „Die Antwort im Jahr 2025 lautet: Alles filmen, alles online stellen, kurze Reels, versuchen, die Täter selbst zu finden, zwei bis drei kurze Posts am Tag, ausgewählte Interviews. Das Leben findet im Internet statt.“

Carmen teilt aus

Für Carmen Geiss ein absolutes No-Go. In einem Interview mit RTL ließ sie ihrem Ärger freien Lauf: „Pocher würde natürlich darauf pochen, ein paar mehr Follower zu bekommen. Aber dieses [Oliver] ist für mich das größte Arschloch, was es in Deutschland gibt. So was finde ich eine Gemeinheit, der Mann hat Kinder – Entschuldigung, aber das musste jetzt mal raus.“

"Reg dich nicht auf"

Während Robert Geiss versuchte, beruhigend auf seine Frau einzuwirken („Reg dich nicht auf!“), machte Carmen deutlich, dass für sie hier eine Grenze überschritten wurde: „Über so was macht man sich nicht lustig.“

Angesichts der Brutalität des Überfalls ist ihre Reaktion nachvollziehbar. Immerhin ging es in jener Nacht nicht um Schlagzeilen, sondern um das nackte Überleben. Die Täter sind laut aktuellen Berichten weiterhin auf der Flucht.