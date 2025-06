Video des Geiss-Überfalls zeigt den Gangster-Raub

Das Video der Überwachungskameras der Geissens ist veröffentlicht worden und zeigt den brutalen Raub in der Millionen-Villa.

"Hier seht ihr das Video, in dem vier bewaffnete Männer mitten in der Nacht in unser Wohnzimmer eindringen. Ein Raubüberfall, kein Film. Brutale Realität.", schreibt Carmen Geiss dazu auf Instagram unter dem Video.

"Ich konnte einem von ihnen die Maske entreißen – und dennoch behaupten einige in Deutschland, wir hätten das Ganze inszeniert. Wie tief muss man sinken, um so etwas zu unterstellen?", schreibt die Prominente aufgeregt.

Einer würgt, anderer richtet Waffe gegen Robert

Einer würgt Carmen Geiss, ein anderer richtet eine Handfeuerwaffe auf Robert Geiss. Dann suchen sie nach wertvollen Gegenständen, Handtaschen und Schmuck und verschwinden in die Nacht.

"Ich wurde verletzt, mein Mann hat eine angeknackste Rippe. Nein, wir brauchen kein Mitleid. Kein Geld. Davon haben wir genug", heißt es noch. Am Wochenende wurde das Ehepaar in seiner Saint-Tropez-Villa brutal von vier bewaffneten und maskierten Gangstern ausgeraubt