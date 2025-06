Pocher-Ex Amira Aly: Baustellen-Update - SO wird ihr neues Liebesnest

Von der Baustelle ins Glück: Amira Aly gibt auf Instagram einen privaten Einblick in ihr zukünftiges Zuhause – das sie bald mit ihrem neuen Partner Christian Düren teilen wird.

Betonwände, lose Kabel und Werkzeugkisten: Noch sieht alles nach Rohbau aus. Doch für Amira Aly ist es ein Ort voller Zukunftspläne. In ihrer Instagram-Story zeigt sich die Ex-Frau von Oliver Pocher mit strahlendem Lächeln auf einer Terrasse – davor gibt’s exklusive Einblicke ins Innere des Hauses, das gerade fertiggestellt wird. Ihr neuer Lebensmittelpunkt: ein modernes Zuhause, das sie gemeinsam mit TV-Moderator Christian Düren bewohnen wird.

Amira Aly gibt ein Baustellen-Update © Instagram

Liebesglück nach Trennungsschmerz

Amira Aly und Oliver Pocher galten lange als Promi-Traumpaar. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, traten als Duo auch in TV-Formaten auf. Doch im Sommer 2023 folgte die Trennung – zunächst einvernehmlich, später öffentlich zunehmend konfliktreich. Besonders rund um Sorgerechtsfragen und mediale Aufarbeitung der Beziehung wurde es unruhig.

Amira Aly sitzt auf dem Dach ihres Hauses. © Instagram

Nach Monaten der Funkstille dann das Liebes-Comeback – allerdings nicht mit Pocher. Anfang 2024 machte Amira ihre neue Beziehung mit Christian Düren offiziell. Der ProSieben-Moderator und sie zeigen sich seitdem zunehmend vertraut und offen in den sozialen Medien. Gemeinsame Reisen, Lachen in Stories – und jetzt der nächste Schritt: der Einzug ins gemeinsame Zuhause.

Auf Instagram dokumentiert Amira den Fortschritt des Umbaus. Zu sehen sind Kabelstränge, die von der Decke hängen, frische Gipsplatten an den Wänden und professionelle Maschinen – offenbar wird hier nichts dem Zufall überlassen. Getaggt ist unter anderem der Account eines Tischlers, der mit am Projekt beteiligt ist. Ihre Community erhält so nicht nur ein Style-Update, sondern auch authentische Eindrücke vom Entstehungsprozess des neuen Domizils: "Ich bin ja eigentlich nur noch auf der Baustelle. Das ist zurzeit mein Leben", verrät Amira.





Ein Neuanfang mit Symbolkraft

Das neue Haus steht sinnbildlich für einen Neuanfang – nicht nur baulich, sondern auch emotional. Nach der öffentlichkeitswirksamen Trennung von Oliver Pocher hat sich Amira nun auf sich selbst, ihre Kinder und ihre Zukunft konzentriert. Mit Christian Düren scheint sie diese bewusst aufzubauen – im wahrsten Sinne des Wortes.

Wann genau der Einzug geplant ist, verrät sie nicht. Doch viel fehlt offenbar nicht mehr. In ihrer Story wirkt Amira gelöst, zuversichtlich und vor allem: angekommen.