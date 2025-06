Scheidung, Alleinsein, Liebes-Gerüchte: Cathy Hummels bricht ihr Schweigen

Die Ex von Fußballer Mats Hummels erklärt, dass sie sich viele Dinge anders vorgestellt hatte - und verrät, warum ihre Ehe gescheitert ist.

Cathy Hummels zieht im Podcast von Oliver Pocher eine ehrliche Bilanz über ihre gescheiterte Ehe mit Fußball-Star Mats Hummels. Die Moderatorin spricht dabei offen über ihre Wünsche, Ängste – und das Alleinsein.

Mehr lesen:

Gescheiterte Ehe

Sieben Jahre waren Cathy Hummels (37) und Fußballer Mats Hummels (36) verheiratet. Ihr gemeinsamer Sohn Ludwig, heute sieben Jahre alt, galt lange als Krönung ihres Liebesglücks. Doch seit Dezember 2022 sind die beiden offiziell geschieden.

Jetzt hat Cathy Hummels in Oliver Pochers Podcast „Hey Olli“ erneut über die Trennung gesprochen und dabei Einblicke in ihre Gefühlswelt gegeben. Auf Instagram teilte Pocher einen längeren Ausschnitt des Gesprächs. Darin zeigt sich Cathy reflektiert, aber auch verletzlich: „Mit 37 hätt’ ich mir jetzt nicht gewünscht, dass ich geschieden bin und dass ich, ich sag jetzt mal, siebeneinhalb Jahre mehr oder weniger mein Kind alleine großgezogen hätt’. Das hätt’ ich mir nicht gewünscht“, gesteht sie.





Kritik an Mats?

Auf Pochers Nachfrage, ob das eine Kritik an ihrem Ex-Mann sei, stellt Cathy klar: „Das ist gar keine Kritik, das ist einfach Tatsache, tatsächlich.“ Trotz allem betont sie, dass sie nicht unglücklich sei. „Aber ich hätt’ lieber eine Familie zusammen gehabt. Kann man ja auch ganz ehrlich so sagen. Ob es jetzt mit ihm ist oder nicht – aber dass ich meinen Sohn mehr oder weniger alleine großziehe und so viel alleine bin, ist schon schwierig gewesen.“

Bereits wenige Monate nach der Scheidung hatte Cathy Hummels im Interview mit Bunte erzählt, dass sie und Mats „als Paar einfach nicht funktioniert“ hätten. „Wir haben uns eher unglücklich als glücklich gemacht“, erklärte sie damals.

Oliver Pocher und Cathy Hummels © wildbild

In letzter Zeit hatten sich immer wieder Gerüchte um eine mögliche Nähe zwischen Oliver Pocher und Cathy Hummels gerankt. Doch zumindest in Bezug auf ihre Ehe hat die Moderatorin nun Klartext gesprochen.