Kino-Knaller: Er soll der neue James Bond werden

Ist die Suche nach dem neuen James Bond vorbei? Ein britischer Schauspieler soll dies seinen Freunden verraten haben.

Die Gerüchteküche um den neuen James Bond brodelt seit Jahren. 2021 verkörperte Daniel Craig im Film "Keine Zeit zu sterben" das letzte Mal die legendäre Rolle. Seitdem rätselt die Filmwelt über seinen Nachfolger.

Doch laut der "Daily Mail" soll die Suche ein Ende haben. Sie berichten, dass Callum Turner (35), bekannt aus den "Phantastische Tierwesen"-Filmen und der Apple-Miniserie "Masters of the Air", die Rolle bekommen hat. Er soll es seinen Freunden schon erzählt haben.

"Es ist das schlecht gehütete Geheimnis schlechthin"

Eine Quelle aus dem Umfeld des Schauspielers berichtet der britischen Zeitung: "Er hat es in der ganzen Stadt herumposaunt. Callum ist der neue James Bond, das ist bestätigt worden. Alle in seinem Umfeld reden darüber. Es ist das schlecht gehütete Geheimnis schlechthin."

Aufgewachsen im Londoner Stadtteil Chelsea startete er vor seiner Schauspielkarriere zuerst als Model für Next und die Sportmarke Reebok durch. Turner war seit einiger Zeit der Top-Favorit bei den Buchmachern. Die Online-Plattform "VegasInsider" hat am 5. Oktober, dem internationalen James-Bond-Tag, die Wettquoten veröffentlicht. Damals hatte der 35-Jährige eine Wahrscheinlichkeit von 27,6 Prozent.

Denis Villeneuve soll den Film inszenieren

Der neue Bond-Film heißt bisher nur "Bond 26" und soll vom Regisseur Denis Villeneuve ("Dune" und "Blade Runner") inszeniert werden. Der Kanadier soll laut Insider ein großer Fan von Turner sein.

Ebenfalls gibt es erste Informationen zum Titelsong. Laut der "Daily Mail" soll niemand Geringeres als Popstar Dua Lipa (30) diesen beisteuern. Der Bericht zitiert die Quelle mit den Worten: "Dua schwebt im siebten Himmel mit Callum. Sie hat gesagt, sie würde es lieben, das ‚Bond‘-Thema aufzunehmen."

Dua Lipa folgt auf Adele und Eilish

Dua Lipa hat schon 2019 den Lied "Swan Song", den Titelsong für den Science-Fiction-Film "Alita: Battle Angel", geschrieben. Als Sängerin des neuen "James Bond"-Intros tritt sie unter anderem in die Fußstapfen von Adele (37), Billie Eilish (24) und Sam Smith (33).

Seit Jänner 2024 sind Turner und Lipa ein Paar. Im Sommer 2025 verlobten sie sich. Dass die beiden gerne den Job haben wollen, haben sie schon bewiesen. Turner und Lipa machten Urlaub in Goldeneye auf Jamaika. Das Besondere: Dieses Anwesen gehörte dem Bond-Autor Ian Fleming.

Bezos persönlich involviert

Auf die Anfrage von der "Daily Mail" wollte sich bisher weder das Paar noch Amazon äußern. Der Online-Händler zahlte 2025 für die Bond-Rechte rund eine Milliarde Dollar.

Der neue Bond-Film ist für Amazon ein wichtiges Projekt. Sogar der Gründer Jeff Bezos mischt sich in der Produktion ein. Ein Insider vom Online-Riesen sagt: "Jeff Bezos ist eng in alle Aspekte der Bond-Weiterentwicklung eingebunden. Er will das nicht vermasseln. Er weiß, welch wichtigen Platz Bond in den Herzen der Menschen einnimmt. Wer auch immer als Bond ausgewählt wird, muss perfekt sein." Er soll ein riesiger Fan der Reihe sein.