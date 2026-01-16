Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
Das Erste
© Das Erste

Lacher-Moment

Moderatorin geschockt - Schmink-Panne live bei ARD-Sendung

16.01.26, 19:13
Teilen

Susanne Daubner ist eine legendäre Fernsehmoderatorin, die man üblicherweise aus der Tagesschau und unter Jüngeren wegen "Jugendwort des Jahres" kennt. Jetzt passierte ihr eine neue Panne - live vor zigtausenden Zuschauern.

Vorweg: Susanne Daubner präsentiert die Nachrichtensendung "Tagesschau" seit Jahrzehnten mit Professionalität durch und durch. Bekannt wurde sie unter Jüngeren aber nicht wegen der Nachrichtensendung - sondern wegen ihrer Pannen live im TV!

TV-Pannen immer wieder

Das ein oder andere Hoppala leistete sie sich in den vergangenen Jahren - mit ihrer authentischen Art aber machten ausgerechnet ihre Reaktionen auf die Pannen sie einzigartig und gingen viral auf Social Media. Auch das "Jugendwort des Jahres" präsentiert sie jährlich mit einem Sprüher Ironie in Kombination mit ihrer Ernsthaftigkeit, die sie sonst auch an den Tag legt.

Nanu! Da schminkt sich noch jemand

Bei einer anderen Sendung, wo sie einen Einstieg hatte, passierte ihr erst kürzlich ein neues Hoppala: In der ARD wollten die "Morgenmagazin"-Moderatoren zu Susanne Daubner schalten. Sie war aber noch nicht bereit.

Kurz vor der Live-Schalte war sie im Hintergrund bereits zu sehen, wie sie sich noch schnell abpuderte. Auch eine Wasserflasche stand noch auf dem Tisch. Erst nach ein paar Sekunden bemerkte die Nachrichtensprecherin, dass sie schon drauf ist. Statt peinlich berührt zu reagieren, nahm sie es mit Humor, räumte lächelnd auf und entschuldigte sich: Sie habe ihren Ohrhörer noch nicht eingesetzt und die Übergabe deshalb nicht gehört.

Auch die Kollegen konterten locker: "Da wird noch aufgeräumt in Hamburg", witzelte Nassif.

Abpudern im Fernsehen ist ein MUSS

Der NDR erklärte später, warum Nachpudern völlig normal ist: Sprecher werden innerhalb weniger Stunden mehrfach ins Studio geschaltet. Da ist Auffrischen keine Eitelkeit, sondern Profi-Routine. Generell ist es im TV, aber vor stark beleuchteten Kameras ein unausgesprochenes MUSS, sich abzupudern, da man sonst unangenehm glänzt. 

Die "Tagesschau" selbst postete den Clip auf Instagram, Daubner kommentierte trocken: "Wenn mein Zeitplan morgens etwas optimistisch war, ich es aber perfekt kaschiere." Einfach Daubner, so wie man sie kennt - legendär.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden