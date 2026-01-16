Moderatorin geschockt - Schmink-Panne live bei ARD-Sendung

Susanne Daubner ist eine legendäre Fernsehmoderatorin, die man üblicherweise aus der Tagesschau und unter Jüngeren wegen "Jugendwort des Jahres" kennt. Jetzt passierte ihr eine neue Panne - live vor zigtausenden Zuschauern.

Vorweg: Susanne Daubner präsentiert die Nachrichtensendung "Tagesschau" seit Jahrzehnten mit Professionalität durch und durch. Bekannt wurde sie unter Jüngeren aber nicht wegen der Nachrichtensendung - sondern wegen ihrer Pannen live im TV!

TV-Pannen immer wieder

Das ein oder andere Hoppala leistete sie sich in den vergangenen Jahren - mit ihrer authentischen Art aber machten ausgerechnet ihre Reaktionen auf die Pannen sie einzigartig und gingen viral auf Social Media. Auch das "Jugendwort des Jahres" präsentiert sie jährlich mit einem Sprüher Ironie in Kombination mit ihrer Ernsthaftigkeit, die sie sonst auch an den Tag legt.

Nanu! Da schminkt sich noch jemand

Bei einer anderen Sendung, wo sie einen Einstieg hatte, passierte ihr erst kürzlich ein neues Hoppala: In der ARD wollten die "Morgenmagazin"-Moderatoren zu Susanne Daubner schalten. Sie war aber noch nicht bereit.

Kurz vor der Live-Schalte war sie im Hintergrund bereits zu sehen, wie sie sich noch schnell abpuderte. Auch eine Wasserflasche stand noch auf dem Tisch. Erst nach ein paar Sekunden bemerkte die Nachrichtensprecherin, dass sie schon drauf ist. Statt peinlich berührt zu reagieren, nahm sie es mit Humor, räumte lächelnd auf und entschuldigte sich: Sie habe ihren Ohrhörer noch nicht eingesetzt und die Übergabe deshalb nicht gehört.

Auch die Kollegen konterten locker: "Da wird noch aufgeräumt in Hamburg", witzelte Nassif.

Abpudern im Fernsehen ist ein MUSS

Der NDR erklärte später, warum Nachpudern völlig normal ist: Sprecher werden innerhalb weniger Stunden mehrfach ins Studio geschaltet. Da ist Auffrischen keine Eitelkeit, sondern Profi-Routine. Generell ist es im TV, aber vor stark beleuchteten Kameras ein unausgesprochenes MUSS, sich abzupudern, da man sonst unangenehm glänzt.

Die "Tagesschau" selbst postete den Clip auf Instagram, Daubner kommentierte trocken: "Wenn mein Zeitplan morgens etwas optimistisch war, ich es aber perfekt kaschiere." Einfach Daubner, so wie man sie kennt - legendär.