Siouxsie and the Banshees Kenny Morris
© Getty

Große Trauer

Brisitsche Punk-Legende stirbt mit 68 Jahren

16.01.26, 18:35
Kenny Morris, Teil der legendären Post-Punk-Band Siouxsie and the Banshees, ist überraschend im Alter von 68 Jahren gestorben.

Große Trauer in der britischen Musik-Welt. Der erste Studio-Schlagzeuger von Siouxsie and the Banshees ist gestorben. Punk-Ikone Kenny Morris wurde 68 Jahre alt. Die Todesursache ist noch nicht bekannt.

Siouxsie and the Banshees
© Getty

„Kenny war ein Freund von uns, und es war immer eine Freude, ihn bei unseren Besuchen in Cork, Irland, wo er lebte, zu sehen und Zeit mit ihm zu verbringen. Er war liebenswürdig, wortgewandt, künstlerisch begabt und eine faszinierende Persönlichkeit; seine liebenswerte Exzentrik war einfach bezaubernd“, schrieb sein langjähriger Wegbegleiter John Robb.

Morris war nur bis 1979 Teil der Band, als er Sid Vicious ablöste, der sich 1977 den Sex Pistols als Bassist anschloss. Er hatte maßgeblichen Anteil an den ersten beiden Alben „The Scream“ und „Join Hands“. Nach einem Streit innerhalb der Band verließ er diese aber wieder und wurde später Drummer für Helen Terry.

