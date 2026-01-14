Every Breath You Take: Millionenstreit bei The Police

Sting und Ex-Police-Bandkollegen streiten sich um Tantiemen. Streitsumme ist zwei Millionen Dollar (1,72 Millionen Euro)

Der britische Sänger Sting und seine früheren Bandkollegen streiten sich vor Gericht um Tantiemen für Songs ihrer früheren Band The Police. Vor dem Londoner High Court wird seit Mittwoch über eine Klage von Gitarrist Andy Summers und Schlagzeuger Stewart Copeland gegen Sting verhandelt. Sie fordern eine Zahlung von zwei Millionen Dollar (1,72 Millionen Euro), dabei geht es um Einnahmen aus der Verwertung von Police-Songs in Streaming-Diensten.

Sting, der mit bürgerlichem Namen Gordon Sumner heißt, bestreitet, dass seinen früheren Bandkollegen die zusätzlichen Tantiemen zustehen. Die Klage von Summers und Copeland stützt sich auf eine fast 50 Jahre alte mündliche Vereinbarung, die vorsieht, dass jedes Mitglied der Band 15 Prozent der Tantiemen erhält, die durch die Kompositionen anderer Police-Mitglieder generiert wurden.

Sting schrieb "Every Breath You Take"

The Police haben zwischen 1978 und 1983 fünf Alben herausgebracht. Sämtliche Hits der Band wie "Every Breath You Take", "Roxanne" oder "Message in a Bottle" wurden von Bassist und Sänger Sting komponiert. Er kassiert somit den mit Abstand größten Anteil an den Tantiemen.

Die mündliche Vereinbarung zur Verteilung der Erlöse aus dem Jahr 1977 wurde 1981 durch eine schriftliche Erklärung im Jahr 1981 formalisiert. 1997, noch vor dem Aufkommen der Musikstreaming-Dienste, wurde die Einigung bekräftigt, allerdings blieben die Festlegungen vage. Eine weitere Vereinbarung aus dem Jahr 2016 sollte die finanziellen Ansprüche der früheren Bandkollegen, die seit langem zerstritten sind, endgültig regeln. Der Begriff Streaming tauchte in dem Dokument allerdings nicht auf.

Zum Prozessauftakt am Mittwoch erschien keines der früheren Bandmitglieder vor Gericht. Sting hatte die Rechte an allen seinen Songs 2022 an die Universal Music Group verkauft. Medienberichten zufolge erhielt er dafür rund 250 Millionen Dollar.