Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Foo Fighters: Verletzungs-Drama vor Wien-Konzert
© Getty Images

„Bizarrer Unfall“

Foo Fighters: Verletzungs-Drama vor Wien-Konzert

Von
08.01.26, 09:41
Teilen

Von wegen frohes neues Jahr für die Foo Fighters. Gitarrist Pat Smear brach sich bei einem „bizarren Gartenunfall“ das Bein und fällt nun für einige Konzerte aus. 

Am 3. Juli steigt das Rock-Event des Jahres, denn da bringen die Foo Fighters das Happel Stadion zum Beben. Das große Wien-Comeback nach 11 Jahren Pause. Doch nun müssen die Fans ein bisschen zittern, denn Gitarrist Pat Smear, der ja auch schon bei Nirvana mitrockte, hatte einen „bizarren Garten Unfall“ und fällt nun für einige Konzerte aus.

Foo Fighters: Verletzungs-Drama vor Wien-Konzert
© Getty Images

In einem Instagram-Posting, das von der Aufmachung her an reißerische Boulevard-Magazine erinnern sollte, erklärte die Band humorvoll, dass Smear, ganz in der „klassischen Tradition“ von Rockstars, die sich im Garten einen Unfall zufügen, sich beim Einläuten des neuen Jahres „den linken Fuß ordentlich gebrochen“ habe.

Foo Fighters: Verletzungs-Drama vor Wien-Konzert
© Getty Images


„Das bedeutet leider, dass er einige Konzerte verpassen wird, während die Knochenbrüche in seinem Fuß heilen. Wir werden unseren geliebten Pat genauso vermissen wie ihr, aber wir wünschen uns, dass er so schnell wie möglich wieder vollständig genesen und auf den Beinen ist“, schrieb die Band. Jason Falkner, Gitarrist bei Beck und St. Vincent, wird Smear während dessen Genesung vertreten.

Foo Fighters: Verletzungs-Drama vor Wien-Konzert
© Barracuda Music

Aktuell sind die Charity-Show „Hope the Mission“ in Los Angeles (14. Jänner) und einige Konzerte in Australien und Mexiko von Smears Unfall betroffen. Bis zur Europa-Tour, die am 10. Juni in Oslo startet, sollte er aber wieder fit sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden