Foo Fighters: Verletzungs-Drama vor Wien-Konzert

Von wegen frohes neues Jahr für die Foo Fighters. Gitarrist Pat Smear brach sich bei einem „bizarren Gartenunfall“ das Bein und fällt nun für einige Konzerte aus.

Am 3. Juli steigt das Rock-Event des Jahres, denn da bringen die Foo Fighters das Happel Stadion zum Beben. Das große Wien-Comeback nach 11 Jahren Pause. Doch nun müssen die Fans ein bisschen zittern, denn Gitarrist Pat Smear, der ja auch schon bei Nirvana mitrockte, hatte einen „bizarren Garten Unfall“ und fällt nun für einige Konzerte aus.

© Getty Images

In einem Instagram-Posting, das von der Aufmachung her an reißerische Boulevard-Magazine erinnern sollte, erklärte die Band humorvoll, dass Smear, ganz in der „klassischen Tradition“ von Rockstars, die sich im Garten einen Unfall zufügen, sich beim Einläuten des neuen Jahres „den linken Fuß ordentlich gebrochen“ habe.

© Getty Images



„Das bedeutet leider, dass er einige Konzerte verpassen wird, während die Knochenbrüche in seinem Fuß heilen. Wir werden unseren geliebten Pat genauso vermissen wie ihr, aber wir wünschen uns, dass er so schnell wie möglich wieder vollständig genesen und auf den Beinen ist“, schrieb die Band. Jason Falkner, Gitarrist bei Beck und St. Vincent, wird Smear während dessen Genesung vertreten.

© Barracuda Music

Aktuell sind die Charity-Show „Hope the Mission“ in Los Angeles (14. Jänner) und einige Konzerte in Australien und Mexiko von Smears Unfall betroffen. Bis zur Europa-Tour, die am 10. Juni in Oslo startet, sollte er aber wieder fit sein.