Erhebliche Staus im 9., 18. und 19. Bezirk wegen Baustellen befürchtet

Baustellen in Währing rund um den Aumannplatz ab 28. April sowie ab 30. April auf dem Inneren Währinger Gürtel vor der Nußdorfer Straße werden nach Einschätzung der ÖAMTC-Experten zu teils erheblichen Zeitverlusten führen.

Im 18. Bezirk werden wegen Gleisarbeiten Währinger Straße und Gentzgasse im Bereich des Aumannplatzes von 28. April bis Ende Juni/Anfang Juli gesperrt. „Auf den Umleitungsstrecken über Nebenstraßen werden vor allem zu den Verkehrsspitzen Staus nicht ausbleiben“, weiß Marc Römer vom ÖAMTC.

Auf dem Inneren Währinger Gürtel werden wegen Rohrlegungen ab 30. April an den Wochenenden und in den Nachtstunden zwischen Sobieskigasse und Nußdorfer Straße nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung stehen. Ab 8. Mai werden zusätzlich Fahrstreifen auf der Gürtelverbindungsfahrbahn Döblinger Hauptstraße - Nußdorfer Straße Richtung stadteinwärts nicht befahrbar sein. Da die Döblinger Hauptstraße auch für baustellengeplagte Währinger eine Ausweichmöglichkeit darstellt, werden die Zeitverluste deutlich sein, befürchtet ÖAMTC-Experte Römer abschließend.