Kelly Osbourne trennt sich von Verlobtem Sid Wilson

Kelly Osbourne (41) und Slipknot-Star Sid Wilson (49) gehen getrennte Wege. Die Trennung erfolgt nur sieben Monate nach der Verlobung, die beim Abschiedskonzert ihres verstorbenen Vaters Ozzy stattfand.

USA. Die 41-jährige Tochter von Ozzy Osbourne (†76) hat sich laut "Daily Mail" von ihrem Verlobten Sid Wilson getrennt. Besonders tragisch ist der Zeitpunkt, da der 49-jährige Musiker erst vor sieben Monaten um ihre Hand angehalten hatte. Der Antrag erfolgte hinter der Bühne beim letzten Black-Sabbath-Konzert ihres Vaters, der nur wenige Wochen später im Alter von 76 Jahren verstarb.

Insider berichten der "Daily Mail", dass die Beziehung des Paares bereits seit längerer Zeit kriselte. Trotz der Versuche, die Verbindung auch für den gemeinsamen dreijährigen Sohn Sidney zu retten, entschieden sich beide letztlich für ein Ende der Beziehung. Für die Musikerin ist es eine emotional extrem fordernde Phase, da sie neben der Trennung auch den Tod ihres Vaters verarbeiten muss.

Jahrzehntelange Freundschaft vor Liebe

Das Paar kannte sich bereits seit Jahrzehnten, nachdem sie sich beim Musikfestival "Ozzfest" kennengelernt hatten. Aus der langen Freundschaft wurde schließlich im Jahr 2022 Liebe. Am Montag, 14. Februar 2022, machte Kelly die Beziehung öffentlich und bezeichnete Wilson als ihren "Seelenverwandten". Noch im selben Jahr wurde ihr Sohn geboren. Zuletzt sah man die Familie gemeinsam bei den Grammy Awards Anfang Februar in Los Angeles.

Fokus liegt auf Sohn

Aktuell durchlebt Kelly Osbourne laut Quellen einen "schwierigen" Monat. Dennoch sei sie fest entschlossen, sich voll auf ihre Rolle als Mutter zu konzentrieren. Sie wolle für ihren dreijährigen Sohn Sidney die "bestmögliche Mutter" sein, während sie gleichzeitig den schwierigen Trauerprozess um ihren Vater bewältigt. Ein offizielles Statement der beiden Künstler steht bislang noch aus.