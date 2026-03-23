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Chuando Tan
© Instagram/chuando_chuandoandfrey

Rätsel um Aussehen

60 Jahre alt? Model schockt das Netz

23.03.26, 18:24
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Er sieht aus wie ein fitter Student Mitte 20, doch Chuando Tan ist laut Berichten bereits 60 Jahre alt. Im Netz sorgt das unfassbare Aussehen des Models für wilde Spekulationen.

Das Model aus Singapur feierte angeblich vor drei Wochen, am Dienstag, 3. März, seinen 60. Geburtstag. Während viele User in sozialen Netzwerken scherzhaft vermuten, dass Tan ein "nicht alternder Vampir" sei, bezeichnen andere den Influencer mit über zwei Millionen Followern als den "hübschesten Opa". Wer ist dieser menschliche Jungbrunnen und was ist sein Fitness-Geheimnis?

Tan startete seine Karriere bereits mit 16 Jahren. Nach seinem Rückzug aus dem Modelgeschäft Mitte der 90er-Jahre widmete er sich dem Design und der Fotografie, bevor er 2004 eine eigene Modelagentur gründete. Heute ist er auch als Influencer tätig und polarisiert mit seinem jugendlichen Aussehen.

In einem Interview mit dem Sender "CNA" aus dem Jahr 2023 erklärte Tan sein Aussehen. "Die Aktivitäten, die man tagsüber ausübt, sollten den Kalorien entsprechen, die man an diesem Tag verbrennt – so einfach ist das", so das Model. Er setzte zudem auf eine positive Denkweise, um den Alterungsprozess aktiv zu verlangsamen.

Einordnung durch den Experten

Baris Tutkun (45), Schönheitschirurg, Facharzt für Herz- und Gefäßchirurgie sowie Longevity-Experte aus Berlin, sagt gegenüber "Bild", dass Tans Aussehen das Ergebnis von Disziplin ist. "Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis aus Lebensstil und biologischer Optimierung", erklärt der Facharzt. Laut dem Mediziner werde die Genetik oft überschätzt. Viel wichtiger seien ausreichend Schlaf sowie die Vermeidung von chronischem Stress. Hinter Tans jungem Aussehen stecke also kein Trick, "sondern ein konsequenter Lebensstil".

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