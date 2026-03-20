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Kriechmayr
© Gepa

Speed-Finale

Kriechmayr, Schwarz & Co. peilen Podest in Kvitfjell an

20.03.26, 20:38
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Während bei den Männern die großen Entscheidungen bereits gefallen sind, kämpft Vincent Kriechmayr beim Weltcup-Finale in Kvitfjell um einen versöhnlichen Saisonabschluss im Speed-Bereich.

Nachdem Marco Odermatt den Gesamtweltcup sowie die Abfahrts- und Super-G-Wertung bereits sicher hat, geht es für den Rest des Feldes in der Abfahrt (Samstag, 10:45 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) und im Super-G (Sonntag, 12:30 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) um Tagessiege. Vincent Kriechmayr zeigte im Abschlusstraining als Zweiter bereits auf, warnt aber vor zu hoher Erwartungshaltung. Nur 0,07 Sekunden fehlten ihm auf die Bestzeit des Franzosen Nils Allegre.

Kriechmayr grübelt über Zukunft

Der 34-jährige Oberösterreicher lässt seine weitere Karriere derzeit noch offen. Er macht eine Fortsetzung davon abhängig, ob er im Sommer noch die nötige Energie für die harte Vorbereitung aufbringt. In Kvitfjell sieht er vor allem den Italiener Dominik Paris und den Schweizer Franjo von Allmen in der Favoritenrolle. Kriechmayr betont, dass er für einen Sieg einen absolut fehlerfreien Lauf von oben bis unten benötigt.

Lernprozess für Marco Schwarz

Neben Kriechmayr treten für den ÖSV auch Daniel Hemetsberger, Raphael Haaser und Marco Schwarz an. Besonders Schwarz sieht die Rennen als wichtige Lehrstunden, da er in der Abfahrt noch viele Kilometer benötigt, um ganz vorne mitzumischen. Hemetsberger hofft nach einer schwierigen Phase durch die Konzentration auf fahrerische Basics wieder auf einen Aufschwung, während Haaser sein Top-Resultat aus Courchevel bestätigen möchte.

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