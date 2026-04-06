Endlich offiziell! Twenty4Tim & Edin: Das Versteckspiel hat ein Ende

Nach Monaten des erzwungenen Schweigens zelebriert Social-Media-Phänomen Twenty4Tim das Ende seines medialen Versteckspiels und macht seine Liebe zum Show-Gewinner Edin vor der imposanten Kulisse des Kölner Doms publik.

In der glitzernden, oft flüchtigen Welt der Influencer sorgt ein hochemotionales Geständnis für Aufsehen: Twenty4Tim (25) ist im Liebesrausch. Nachdem er in seiner eigenen Datingshow „Twenty4Tim: Love Hunter“ unter der thailändischen Sonne nach der großen Liebe suchte, ist es nun gewiss: Er ist fündig geworden. Mit dem offiziellen Ende der Ausstrahlung und der Auflösung sämtlicher vertraglicher Schweigepflichten präsentierte der Kölner nun seinen Partner Edin der Weltöffentlichkeit.

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Ein herbstliches Versteckspiel findet sein Ende

Das Paar wählte für sein Coming-out als Duo einen symbolträchtigen Ort: Verliebt posierten sie vor dem Kölner Dom, flankiert von einem üppigen Strauß roter Rosen. Die Erleichterung über das Ende der Geheimhaltung ist Tim deutlich anzumerken. Fast ein halbes Jahr lang mussten die beiden ihre Zuneigung vor den Augen der Neugierigen verbergen. „Ich liebe dich! Und endlich ist es offiziell: Jetzt freue ich mich einfach nur auf unsere gemeinsame Zukunft“, so Tim in einem berührenden Posting.





Edin reagierte prompt und kurz: „Ich liebe dich Engel.“ Für Twenty4Tim, dessen Alltag normalerweise im Minutentakt auf den Bildschirmen seiner Millionen Follower flimmert, war diese erzwungene Diskretion eine Zerreißprobe. In einer Instagram-Story beschrieb er kurz vor der Veröffentlichung seine Nervosität: „Wo soll ich anfangen. In zehn Minuten darf ich endlich sprechen. Alle Verträge sind dann aufgelöst. Wisst ihr, wie unfassbar befreiend das ist? Mein Herz klopft richtig richtig richtig dolle.“

Zwischen Kalkül und echter Emotion

Die Reise zum gemeinsamen Glück war steinig. In der Show kämpften insgesamt zwölf Kandidatinnen und Kandidaten um das Herz des 25-Jährigen. Nicht alle verfolgten dabei lautlose Ziele; einige Teilnehmer versuchten, den Influencer aus reinem Interesse am Preisgeld zu täuschen. Edin hingegen habe von Beginn an mit offenen Karten gespielt und im Finale gestanden, dass seine Gefühle für Tim echter Natur seien.

Bereits im vergangenen Dezember hatte Twenty4Tim gegenüber BILD angedeutet, dass sein Single-Dasein beendet sein könnte. Auf die Frage nach einer neuen Partnerschaft antwortete er damals kurz angebunden, aber vielsagend: „Ich bin glücklich.“ Mehr durfte er zu diesem Zeitpunkt nicht preisgeben – bis das heutige Liebesbekenntnis schließlich die Gerüchteküche zum Verstummen brachte.