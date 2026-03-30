Lange wurde spekuliert, jetzt herrscht Gewissheit: Die Influencerin Vanessa Mariposa ist wieder in festen Händen. Auf Social Media lüftete die 33-Jährige das Geheimnis um ihren neuen Partner und präsentierte sich überglücklich mit dem bekannten Profi-Fußballer.

Schon oft sorgte Influencerin und Model Vanessa Mariposa für Schlagzeilen, nun gibt es wieder erfreuliche Neuigkeiten von der bildhübschen Deutschen. Nach den gescheiterten Beziehungen mit Diogo Sangre (31) und Luca Kiesbye ist die 33-Jährige wieder vergeben. Ihr neuer Partner ist kein Unbekannter: Sie ist mit dem Profi-Fußballer Tom Krauß (24) liiert. Die beiden machten ihre Beziehung nun offiziell, indem sie die ersten gemeinsamen Pärchenbilder auf ihren Instagram-Accounts veröffentlichten.

Romantische Einblicke auf Instagram

Die veröffentlichten Aufnahmen geben den Fans einen tiefen Einblick in das frische Glück der beiden. Das erste Foto zeigt die einstige "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin und den Kicker vom 1. FC Köln in eleganten schwarz-weißen Outfits. Doch es blieb nicht bei einem Bild: Es folgten weitere Schnappschüsse, die das Paar am Strand, beim gemeinsamen Feiern auf Partys oder gut gelaunt beim Schlittschuhlaufen zeigen.

Kicker-Profi erobert ihr Herz

Tom Krauss © Getty

Vanessa Mariposa scheint in dem 24-jährigen Fußball-Profi ihre große Liebe gefunden zu haben. Zu den gemeinsamen Fotos postete sie eine rührende Botschaft: "Mein Herz hat dich gefunden, das ist wahre Liebe, das sind wir", schrieb sie zu den Aufnahmen. Nach den turbulenten Zeiten in der Vergangenheit scheint die Influencerin nun angekommen zu sein und genießt ihr neues Leben an der Seite des Köln-Profis sichtlich.