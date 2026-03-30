Beziehungs-Aus nach Drogen-Unfall? Vanessa Trump stellt Tiger Woods ein Ultimatum

Nach einem schweren Autounfall und der anschließenden Verweigerung eines Urintests droht die Beziehung von Tiger Woods zu Vanessa Trump zu zerbrechen – das Model stellt dem Golf-Star nun ein knallhartes Ultimatum.

Nach der jüngsten Festnahme von Golf-Legende Tiger Woods (50) wegen des Verdachts auf das Lenken eines Fahrzeugs unter Suchtmitteleinfluss, scheint die Geduld seiner Lebensgefährtin Vanessa Trump (48) am Ende zu sein. Wie die britische „Daily Mail“ unter Berufung auf eine anonyme Quelle berichtet, steht die Beziehung der Ex-Frau von Donald Trump Jr. zum einstigen Weltranglistenersten vor einer Zerreißprobe.

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Ein „Warnsignal“ mit Konsequenzen

Der Vorfall am vergangenen Freitag im US-Bundesstaat Florida, bei dem sich das Fahrzeug von Woods nahe seiner Residenz überschlug, markiert einen neuen Tiefpunkt in der Vita des Sportlers. Für Vanessa Trump, die seit März 2025 an seiner Seite weilt, ist das Maß laut Insider-Berichten voll. Die Rede ist von einem „Warnsignal“, das die 48-Jährige nicht ignorieren könne: „Sie ist überhaupt nicht glücklich. Sie ist sowohl enttäuscht als auch ein bisschen genervt. Er muss die Dinge in den Griff bekommen, sonst bleibt sie nicht bei ihm.“

Trump habe unmissverständlich klargestellt, dass sie auf eine sofortige Besserung der Umstände bestehe und klare Grenzen ziehe. In ihrem Umfeld sorge die Liaison ohnehin für Kopfschütteln; Freunde sollen bereits mit Unverständnis auf die Eskapaden des Golf-Stars reagiert haben.





Reue hinter Gittern

Tiger Woods zeigt sich ob der öffentlichen Demütigung und der juristischen Folgen indessen sichtlich gezeichnet. Er schäme sich für sein Verhalten und sei bestrebt, den fatalen Fehler wiedergutzumachen. Dennoch wirft der Polizeibericht Fragen auf: Die Beamten stellten fest, dass Woods mutmaßlich unter dem Einfluss von Medikamenten oder Drogen stand – einen entsprechenden Urintest im Gefängnis soll der Sportler laut offiziellen Angaben verweigert haben.

Ein ramponiertes Image

Für die ehemalige Trump-Schwiegertochter, die durch ihre Ehe mit dem Sohn des US-Präsidenten Donald Trump (79) stets im Fokus der Weltöffentlichkeit steht, wiegt die soziale Demütigung schwer. Während Woods nun um seine Reputation und seine Beziehung kämpft, bleibt abzuwarten, ob die „besorgte Freundin“ ihre Drohung wahr macht oder ob die Golf-Ikone das Ruder noch einmal herumreißen kann.