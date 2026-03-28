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Tiger Woods
© Getty

Golf-Legende

Tiger Woods nach Unfall im Fokus – verweigerter Urintest sorgt für Aufsehen

28.03.26, 12:32
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Nach einem Autounfall sorgt Golf-Superstar Tiger Woods erneut für Schlagzeilen. Was danach passiert ist, wirft jetzt viele Fragen auf. 

Der 50-Jährige war in Florida in einen Unfall verwickelt. Laut Polizei war er mit hoher Geschwindigkeit unterwegs, als er beim Überholen den Anhänger eines Fahrzeugs streifte: sein Wagen überschlug sich.

Verletzt wurde dabei niemand, doch die Situation eskalierte schnell weiter.

Test verweigert: Verdacht wächst

Besonders heikel: Ein Alkoholtest verlief zwar negativ, doch Woods verweigerte anschließend einen Urintest. Genau das ließ die Ermittler aufhorchen. Die Behörden vermuten, dass der Golf-Star unter dem Einfluss von Medikamenten oder anderen Substanzen gestanden haben könnte. 

Noch am Unfallsort wurde Woods festgenommen. Er musste laut Polizei mindestens acht Stunden in Haft bleiben, bevor eine Freilassung gegen Kaution möglich war. Zudem soll er laut Behörden einen beeinträchtigten Eindruck gemacht haben. 

Tiger Woods
© AFP

Kein neuer Skandal? 

Ganz neu sind solche Vorwürfe nicht. Bereits in der Vergangenheit hatte Woods mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Damals machte er eine Kombination aus Medikamenten für seinen Zustand verantwortlich. Umso größer ist jetzt die Aufmerksamkeit rund um den aktuellen Vorfall.

Comeback wieder in Gefahr

Eigentlich gab es zuletzt Spekulationen über ein mögliches sportliches Comeback. Doch nach diesem Zwischenfall steht wieder vieles auf der Kippe. Ein Unfall ohne Verletzte, aber mit schweren Folgen. Die verweigerte Probe und die Festnahme sorgen nun weltweit für neue Diskussionen rund um Tiger Woods.

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