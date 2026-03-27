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Tiger Woods
© Getty

In Florida

Fahrzeug überschlagen: Golf-Legende Tiger Woods in Auto-Unfall verwickelt

27.03.26, 20:40
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Golf-Superstar Tiger Woods hatte offenbar einen schweren Verkehrsunfall.

Der 50-Jährige verunglückte am Freitagnachmittag in Florida mit seinem Auto. Laut übereinstimmenden US-Medienberichten soll sich das Fahrzeug überschlagen haben.

Wie die lokale Polizei im Martin County gegenüber dem US-Sportsender ESPN bestätigte, ereignete sich der Unfall auf Jupiter Island im US-Bundesstaat Florida. Rettungskräfte eilten umgehend zum Unglücksort, um den Ausnahmesportler zu versorgen.

Genaue Details zum Unfallhergang sind bislang noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Straße um die Unfallstelle weiträumig abgesperrt. Berichten zufolge war Woods in einen sogenannten "Rollover-Crash" verwickelt, bei dem sich der Wagen mehrfach überschlagen haben könnte.

Zustand des Superstars noch unklar

Über den genauen Gesundheitszustand von Tiger Woods gibt es derzeit noch keine offiziellen Informationen. Die Sportwelt wartet gespannt auf ein Update seines Managements oder der behandelnden Ärzte.

Erst vor fünf Jahren, im Februar 2021, hatte Woods einen verheerenden Autounfall in Kalifornien. Damals zog er sich schwerste Beinverletzungen zu und entging nur knapp einer Amputation. Er kämpfte sich danach in einer jahrelangen Reha mühsam auf den Golfplatz zurück.

Die Nachricht des erneuten Unfalls verbreitete sich am Freitag in rasender Geschwindigkeit. Bleibt zu hoffen, dass der 15-fache Major-Sieger auch diesen heftigen Rückschlag ohne lebensgefährliche Verletzungen übersteht.

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