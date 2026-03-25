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tiger woods
© Getty Images

Nach zwei Jahren

Comeback fix: Golf-Legende kehrt zurück

25.03.26, 07:06
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Golf-Superstar Tiger Woods kehrt pünktlich vor dem Masters auf die große Bühne zurück. Nach seiner Rückenoperation wurde nun sein Einsatz beim SoFi Cup Final der TGL Indoor Golf League bestätigt. 

Die Sportwelt blickt gespannt auf die Rückkehr einer Legende. Tiger Woods, der seit Juli 2024 nicht mehr auf der PGA Tour zu sehen war, ist zurück. Die Liga verkündete die Nachricht stilgerecht in Anlehnung an Michael Jordans ikonisches NBA-Comeback mit den Worten: „Er ist zurück.“

Fokus auf das Masters

Besonders für Golf-Fans in Österreich ist die Timing-Frage spannend: Das Comeback erfolgt nur zwei Wochen vor dem prestigeträchtigen Masters in Augusta, das am Donnerstag, 9. April, startet. Woods trifft im TGL-Finale gemeinsam mit Max Homa und Tom Kim auf hochkarätige Gegner wie Tommy Fleetwood und Justin Rose. Ein Sieg ist für sein Team Pflicht, um ein entscheidendes Saisonfinale noch am selben Abend zu erzwingen.

Tiger Woods
© Getty

Zweifel am Fitnesszustand

Ob der Einsatz in der Indoor-Liga auch einen Start beim Masters garantiert, bleibt abzuwarten. Woods selbst äußerte sich zuletzt zurückhaltend zu seinem körperlichen Zustand. 

tiger woods
© Getty

Er ist zurück 

Trotz der vorsichtigen Worte von Woods gibt die offizielle Masters-Website Grund zur Vorfreude. Nach einer Aktualisierung der Biografie auf seiner Turnierseite heißt es dort bereits: „Tiger Woods bestreitet 2026 seinen 27. Masters-Start.“

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