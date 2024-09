Tiger Woods unterzog sich Eingriff am Rücken

Er wurde operiert.

Golfstar Tiger Woods hat sich einer Rückenoperation unterzogen. Wie der 48-jährige US-Profi am Freitag mitteilte, wurde ein eingeklemmter Nerv im unteren Rückenbereich in Ordnung gebracht. "Die Operation verlief reibungslos, und ich hoffe, dass sie dazu beitragen wird, die Krämpfe und Schmerzen im Rücken zu lindern, die ich während des größten Teils der Saison 2024 hatte", schrieb der 15-fache Major-Champion in einer Erklärung auf der Plattform X.

Der Eingriff wurde von einem Spezialisten in West Palm Beach/Florida durchgeführt. Woods hat seit dem verpassten Cut bei den British Open im Juli kein Turnier mehr gespielt.