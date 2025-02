Haaser & Schwarz zur RTL-Pause in Lauerstellung

Unsere Riesentorlauf-Herren dürfen sich nach dem 1. WM-Durchgang in Saalbach Hoffnungen auf eine Medaille machen. Raphael Haaser (5.) und Marco Schwarz (8.) lauern in den Top 10. In Führung ist überraschend der Norweger Timon Haugan vor Loic Meillard und Titelverteidiger Marco Odermatt.

Mit Startnummer 22 fuhr Super-G-Vizeweltmeister Haaser auf dem von ÖSV-Technikcoach Martin Kroisleitner gesetzten Kurs trotz schlechter Sicht noch ganz vor rein. Bei 62 Hundertstel Rückstand auf den Führenden Haugan ist noch alles möglich. Auf den Drittplatzierten Odermatt fehlen überhaupt nur 0,38 Sekunden. Auch Marco Schwarz ist mit 87 Hundertstel Rückstand auf Schlagdistanz. Pechvogel Brennsteiner ging Bindung auf Mega-Pech hatte Stefan Brennsteiner. Auf dem Hang, auf dem er vor 11 Monaten beim Weltcup-Finale mit Platz 3 aufhorchen hatte lassen, ging ihm gestern nach wenigen Toren der Ski auf. Mitfavorit Alexander Steen Olsen hat Vierter (+0,45) ebenfalls noch alle Chancen. Der 23-Jährige Norweger ist ein echter Österreich-Spezialist: Er gewann in dieser Saison die RTL-Konkurrenzen in Sölden und zuletzt in Schladming. +++ Das Rennen im Sport24-LIVETICKER +++ Am Valentinstag: Hirscher mit Liebes-Show bei Ski-WM