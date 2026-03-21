Golf-Hammer um Tiger Woods (50)

Die Golf-Legende steht vor einem Sensations-Comeback.

Die Anzeichen für eine Rückkehr von Tiger Woods in den professionellen Golfsport mehren sich. Nachdem der 15-fache Major-Sieger seit 2024 aufgrund gesundheitlicher Probleme kein Turnier auf Top-Niveau mehr bestritten hat, deutet eine Aktualisierung auf der offiziellen Webseite des Masters Tournament nun auf einen Start in Augusta hin.

Anlass für die aktuellen Spekulationen ist eine Anpassung im digitalen Spielerprofil des 50-Jährigen. Dort heißt es nun: „Tiger Woods bestreitet 2026 seinen 27. Start beim Masters.“ Besonders die Verwendung der Gegenwartsform sowie die Tatsache, dass Woods nicht auf der Liste der abwesenden ehemaligen Champions geführt wird, werten Experten als konkreten Hinweis auf seine Teilnahme am Turnier, das am 9. April beginnt.

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Eine Teilnahme von Woods wäre angesichts seiner jüngsten Krankengeschichte bemerkenswert. Der US-Amerikaner blickt auf eine Reihe schwerer Verletzungen und operativer Eingriffe zurück:

Oktober 2025: Durchführung der siebten Rückenoperation seiner Karriere.

Frühjahr 2025: Ausfall aufgrund eines Achillessehnenrisses.

Februar 2021: Schwere Beinverletzungen infolge eines Autounfalls, die seither eine drastische Reduzierung seines Turnierkalenders erforderten.

Woods hatte 2024 angekündigt, sein Pensum auf maximal ein Turnier pro Monat zu begrenzen, um dem Körper die notwendigen Regenerationsphasen zu ermöglichen. Seit dieser Ankündigung und der darauffolgenden Operation im Herbst war es sportlich ruhig um den 82-fachen PGA-Toursieger geworden.

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Entscheidung naht

Sollte Woods in Augusta abschlagen, wäre dies sein 27. Start bei diesem Major-Turnier. Er konnte das Masters in seiner Karriere bisher fünfmal gewinnen. Trotz der offiziellen Listung im Teilnehmerfeld steht eine persönliche Bestätigung durch Woods oder sein Management noch aus. Der Golfprofi hatte in der Vergangenheit stets betont, dass seine Fortschritte tagesabhängig seien und er nur dann starte, wenn er sich physisch dazu in der Lage fühle, über die volle Distanz von vier Runden konkurrenzfähig zu sein.

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Ob die physische Belastbarkeit nach dem jüngsten Eingriff am Rücken für den anspruchsvollen Kurs in Augusta ausreicht, bleibt abzuwarten. Die offizielle Bekanntgabe der finalen Startliste wird für die kommenden Tage erwartet.