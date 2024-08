× Hass-Video gegen SPÖ-Politiker aus Indien

Seit Tagen wird Ortsparteivorsitzender der SPÖ Deutsch-Wagram, der gebürtige Inder Gurdial-Singh Bajwa, in sozialen Medien rassistisch beflegelt. Die Landespartei ist empört. Bajwa selbst möchte an seinen Taten und nicht nach seinem Aussehen beurteilt werden.

Der indischstämmige SPÖ-Ortsparteichef von Deutsch-Wagram, Gurdial-Singh Bajwa, sieht sich aktuell mit einer widerlichen Hetzkampagne in sozialen Medien konfrontiert. Auslöser war ein mittlerweile tausendfach geklicktes TikTok-Video, das den Turban tragenden SPÖ-Politiker auf eine Wahlplakat zeigt. Musikalisch hinterlegt wurde der Clip mit Gigi D‘Agostinos Hit "L’Amour toujours", der zuletzt im Zusammenhang mit rassistischen Parolen immer wieder für Schlagzeilen sorgte. Dazu ist schallendes Gelächter zu hören.

Die Postings unter dem Video sind ebenfalls entbehrlich. "Rosen oder Zeitung", "Österreich ist am Ende" oder "Muss ich jetzt in eine Wahllokal nach Indien fliegen wenn ich SPÖ wählen will" wurde kommentiert.

Bilderbuchbeispiel für Integration

Die Landespartei stellt sich schützend vor Bajwa und verurteilt die rassistischen Kommentare. "Diese Äußerungen sind widerwärtig und auf das Schärfste zurückzuweisen. Wir stehen hinter Gurdial und verurteilen diese niederträchtigen, rassistischen Ausfälle!", so der niederösterreichische SPÖ-Chef Sven Hergovich.

© SPÖ NÖ ×

"Gurdial-Singh Bajwa ist ein Bilderbuchbeispiel für erfolgreiche und gelungene Integration, ein echtes Vorbild für Aufstieg durch soziales Engagement und Leistung", sagt SPÖ-NÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander zur Hetzkampagne. Bajwa sei nicht nur ein sehr populärer Lokalpolitiker im Bezirk Gänserndorf, sondern ein erfolgreicher Transportunternehmer und unter anderem stv. Spartenobmann für Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Wien.

An meinen Taten messen

Gurdial-Singh Bajwa selbst sagt abschließend zu den Online-Entgleisungen: "Ich setze mich mit großer Leidenschaft und sehr gerne für Deutsch Wagram ein. Die Menschen sollen mich an meinen Taten messen und nicht an meinem Aussehen."