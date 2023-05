Schicksalsschlag um Baby von Gladbach-Star und Sky-Moderatorin

Der deutsche Nationalspieler und Star von Borussia Mönchengladbach Jonas Hofmann und seine Verlobte Laura Winter trauern um ihr gemeinsames Baby.

Es ist ein Verlust den man sich kaum vorzustellen vermag: Der Verlust des eigenen Kindes. Genau diesen Schicksalsschlag müssen derzeit Jonas Hofmann und seine Verlobte, Laura Winter, verarbeiten.

Die Sky-Moderatorin gab auf Instagram die traurige Nachricht öffentlich und schrieb: "Ich habe lange überlegt, ob ich was sagen soll. Ob ich was sagen muss. Wir mussten unseren kleinen Schatz vor ein paar Wochen völlig unerwartet verabschieden. Danke an alle, die an uns denken. Und danke für Euer Verständnis, dass wir uns nicht weiter dazu äußern werden."

© Instagram/laurawinter ×

Bereits Ende April ist das Unglück passiert. Damals fehlte Hofmann nach dem Spiel gegen Köln (0:0) "aus privaten Gründen" ein paar Tage im Training. In der folgenden Partie gegen Wolfsburg verzichtete er erstmals auf einen Startelf-Einsatz und kam nur für die letzten 21 Minuten rein. Kein Wunder – mit den Gedanken war Hofmann da sicher bei Laura und ihrem Baby.

Hofmann und Winter hatten ihre Liebe Ende 2021 publik gemacht. Im November 2022 verlobten sich die beiden. Am 14. März 2023 hieß es dann: "Nachwuchs ist unterwegs"! Nun wurde das Baby-Glück durch die Fehlgeburt zunichte gemacht ...