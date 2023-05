Rapids neuer Wirtschafts-Boss Marcus Knipping kommt aus Dortmund

Rapid will Cup-Schwung in Liga mitnehmen Vor dem Fußball-Bundesliga-Heimspiel am Sonntag gegen Austria Klagenfurt steht Trainer Zoran Barisic vor einem "Problem", das er in den vergangenen Monaten gern gehabt hätte. Mit Ausnahme von Maximilian Hofmann und Christopher Dibon sind alle Spieler des Profikaders fit.