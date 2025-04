Nächstes Real-Beben: Superstar droht zweijährige Sperre

Real-Madrid-Star Vinicius Junior steht offenbar im Visier der FIFA-Ethikkommission.

Wie mehrere Medien berichten, droht dem brasilianischen Nationalspieler im schlimmsten Fall eine Sperre von bis zu zwei Jahren. Der Vorwurf: ein möglicher Verstoß gegen den Ethikkodex des Weltverbandes.

Der 24-Jährige gehört zu den prägenden Figuren im Team von Real Madrid. Seit seinem Wechsel vom brasilianischen Klub Flamengo im Jahr 2018 hat der Offensivspieler 14 Titel mit den Königlichen gewonnen – darunter zweimal die Champions League und dreimal die spanische Meisterschaft. In der laufenden Saison kommt er wettbewerbsübergreifend auf 21 Tore und 15 Assists in 47 Einsätzen.

Doch nun droht Ärger abseits des Platzes: Laut einem Bericht des italienischen Journalisten Gianluca Di Marzio ermittelt die FIFA gegen Vinicius, weil dieser über die Firma ALL Agenciamento Esportivo – verwaltet von seinem Vater und seinem Berater – indirekt am Kauf professioneller Fußballvereine beteiligt gewesen sein soll. Ein aktiver Spieler darf laut FIFA-Regularien weder direkt noch indirekt Eigentümer eines Klubs sein.

Streit um Kaufoption

Ausgelöst wurde das Verfahren durch eine Beschwerde des brasilianischen Unternehmens Tiberis Holding do Brasil. Tiberis war mit 16,5 Prozent am Klub Athletic Club São João del Rei beteiligt, der kürzlich in die zweite brasilianische Liga aufgestiegen ist. Nach dem Aufstieg wollte Tiberis-Eigentümer Willy Francese laut eigenen Angaben seine Kaufoption auf die Mehrheit des Vereins wahrnehmen – doch stattdessen seien die Anteile an ALL, also an das Vinicius-nahe Unternehmen, verkauft worden. Ein Gericht in São Paulo stoppte daraufhin das Geschäft vorerst.

Trotz laufender Prüfung übernahm ALL laut Tiberis die operative Kontrolle über den Verein – was zu scharfer Kritik führte. In der Beschwerde wird auf Artikel 20 des FIFA-Ethikkodex und Artikel 22 des spanischen Sportrechts verwiesen. Beide untersagen es aktiven Profis, Einfluss auf Profiklubs zu nehmen.

Noch ist unklar, wie die FIFA entscheiden wird. Sollte sich der Vorwurf bestätigen, könnte das schwerwiegende Folgen für Vinicius haben – sportlich wie finanziell. Sein Vertrag bei Real Madrid läuft noch bis 2027, sein Marktwert wird aktuell mit rund 200 Millionen Dollar beziffert.