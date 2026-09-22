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Große Trauer

Skisprung-Talent (16) stirbt bei Verkehrsunfall

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© Getty Images
Der französische Skisprung-Nachwuchs trauert um Nathan Géhin. Der erst 16-Jährige kam bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben, wie der Französische Skiverband bestätigte.
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Der Unfall soll sich Medienberichten zufolge am vergangenen Wochenende in Ventron im Osten Frankreichs ereignet haben. Eine Autofahrerin dürfte die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben.

Géhin kam bei dem Unfall ums Leben. Drei weitere Menschen, darunter auch die Fahrerin, wurden schwer verletzt. Die genaue Ursache des Unfalls ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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Géhin war beim Wintersportverein US Ventron aktiv und galt als Nachwuchstalent im französischen Skispringen.

Der Französische Skiverband reagierte mit einer Beileidsbekundung in den sozialen Medien. "Der FFS spricht seiner Familie, seinen Freunden und allen Mitgliedern seines Vereins, die von dieser Tragödie tief betroffen sind, sein aufrichtiges Beileid aus", schrieb der Verband auf Facebook.

In dieser schweren Zeit wolle der Verband der Familie, seinen Freunden und den Vereinsmitgliedern mit voller Unterstützung zur Seite stehen.

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