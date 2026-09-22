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Mensch gegen Roboter

TikTok-Star kämpft mit echtem "Terminator"

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In San Francisco kam es zu einem ziemlich ungewöhnlichen Schlagabtausch: Erstmals stieg ein Mensch in einem Box-Ring gegen einen humanoiden Roboter in den Kampf. Und der sieht auch noch verdächtig nach dem "Terminator" aus.
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Organisiert wurde der ungewöhnliche Kampf von der Firma "REK". Das Unternehmen veranstaltet normalerweise Kämpfe zwischen Robotern und arbeitet derzeit außerdem an einem Roboterkampf-Simulator als Videospiel.

Auf der einen Seite stand der "T800" des chinesischen Herstellers EngineAI. Für den Kampf bekam der Roboter allerdings einen anderen Kopf verpasst. Dadurch erinnert er optisch stark an den berühmten "Terminator" – und trägt passend dazu auch dessen Namen.

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TikTok-Star gegen Maschine

Sein Gegner war der TikTok-Influencer Frankie LaPenna. Bekannt wurde er vor allem durch seine Kunstfigur "Jim Kardashian", die regelmäßig in seinen Videos auftaucht.

Sein Markenzeichen: enge beige Shorts und eine auffällige Po-Prothese. Auch im Roboter-Ring blieb LaPenna seinem Look treu und trat als "Jim Kardashian" gegen den T800 an.

Roboter schleudert Gegner durch den Ring

Ganz Mensch gegen Maschine war das Duell allerdings nicht. Der T800 wurde während des Kampfes noch ferngesteuert.

Harmlos ging es trotzdem nicht zu. Vor allem die Tritte des Roboters setzten LaPenna ordentlich zu. Mehrfach wurde der TikTok-Star durch die Wucht der Attacken quer durch den Ring geschleudert.

Einen offiziellen Sieger gab es am Ende nicht, schließlich war der Kampf nicht als ernsthafter Wettkampf gedacht. Die Bilder aus dem Ring lassen allerdings durchaus den Eindruck entstehen, dass der T800 die Oberhand hatte.

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